Кривбасс - Ингулец 2:1. Грубый фол и удаление - спонсоры веселья

"Кривбасс" и "Ингулец" оставались одними из немногих команд, которые к девятому туру чемпионата подходили без единой победы. С одной стороны, результат удручающий, с другой, катастрофическим назвать его сложно. Да, после столь неприятного старта тяжелого бороться за что-то иное, кроме как за выживание, однако при нынешней плотности, даже одна победа в игре против конкурента станет серьезным толчком вперед. А потому, сегодняшний матч привлекал внимание как минимум тем, что обеим командам необходимы были очки. Правда сверхмотивация в украинском футболе не является признаком качества.

После поражения посреди недели в игре против "Александрии", Юрий Вернидуб намекал на ближайший разговор с руководством о своем будущем в клубе. Свечку не держали, итогов беседы не знаем, но именитый наставник и дальше работает с криворожанами, а значит руководство продолжает верить в его тренерские способности. Сегодня Юрий Николаевич провел очередной ряд изменений в стартовом составе. После последнего матча случилось четыре изменения, однако вынужденными можно назвать лишь две - Волошин играть не мог из-за дисквалификации, а Хобленко, судя по всему, из-за повреждения. По крайней мере, в заявку основной форвард не попал. У "Ингульца" с составом все логичнее и проще. Сергей Лавриненко не обладает широкой обоймой, а потому и ротация им применяется редко.

Команды сегодня никуда не спешили. За исключением отличного момента у "Ингульца", когда Смоляков из офсайда неточно пробил головой, дебют получился достаточно закрытым. "Кривбасс" пытался играть первым номером, но для "казаков", недавно сдержавших лидера чемпионата, атаки соперника угрозу не несли. В принципе, зрители у экранов могли наблюдать 22 минуты скучного и равного футбола, который прервал голос диктора и шум сирен. Воздушная тревога, которая длилась более одного часа и которую команды пережидали в укрытиях. Зрители же получили возможность перевести дух после стартового отрезка встречи.

К сожалению, вынужденная пауза на пользу ни одной из команды не пошла. Вернувшись из укрытий, футболисты в скоростях особо не прибавили, а из опасных эпизодов вспоминается разве что... Да ничего, наверное. Нули по итогам растянутого на два отрезка тайма - это вполне справедливо. Во второй половине команды забегали немного веселее, но это все равно не приводило к опасным моментам. Все изменилось на 60-й минуте. Запорожец подал в штрафную "Кривбасса", а герой прошедшего тура Смоляков, пытаясь дотянуться до мяча, очень грубо врезался в колено Сарнавского. У Артура и так была желтая, однако Екатерина Монзуль решила с провинившимся не церемониться - прямая красная. И спорить с этим непросто.

"Ингулец" прогнозируемо отошел к своим владениям, но оборона гостей выдержала лишь десять минут плотного натиска. А после пришли два гола-близнеца. Вначале с правого фланга шикарно в штрафную подал Татарков - Дебелко выиграл воздух и точно пробил головой. Прошло 120 секунд, Микитишн подал с левого крыла, Дебелко снова выпрыгнул выше остальных и снова пробил точно. 2:0. Однако нынешний "Кривбасс" пока не научился контролировать игру даже при преимуществе в два гола. Оборона команды Вернидуба проспала один из немногих выпадов "Ингульца" после удаления Смолякова, пропустив при этом необязательный гол. Клименко скинул на свежего Кравчука и тот нанес точный удар без особого сопротивления.

Концовка матча получилась нервной, однако даже без минимальных моментов. "Кривбасс" таки сумел вымучить первую победу в сезоне, которая может стать толчком для будущих свершений. Не знаем, поможет ли сегодняшний триумф наладить игру, но в качестве психологической помощи он точно сгодится.

VBET-лига. 9-й тур

24 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Кривбасс - Ингулец 2:1

Голы: Роман Дебелко 72, Роман Дебелко 74 - Даниил Кравчук 78

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Владимир Якимец, Драган Ловрич, Роман Дебелко, Евгений Банада (Тимур Кораблин 70), Дмитрий Семенов, Иван Дибанго, Максим Задерака (Артур Микитишин 46)

Ингулец: Даниил Кучер, Евгений Запорожец (Андрей Близниченко 85), Владислав Клименко, Максим Марусич (Даниил Кравчук 70), Александр Кучеренко, Сергей Ченбай, Владислав Р. Сидоренко, Виталий Павлов, Артем Смоляков, Тарас Сакив, Андрей Кухарук (Владимир Одарюк 70)

Предупреждения: Богдан Сарнавский 61 - Артем Смоляков 9, Евгений Запорожец 82

Удаление: Артем Смоляков 61