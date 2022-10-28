Воробей: Если руководство Динамо зимой купит новых футболистов, то Луческу останется

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о нынешних проблемах киевского " Динамо ".

— Как ты считаешь, зимой Мирча Луческу не захочет уйти из команды?

— Если руководители клуба будут покупать новых футболистов, то он останется. Трансферы команде просто необходимы. Пусть это будут не легионеры, пусть украинские футболисты, но 4-5 игроков нужны. Свежая кровь, в лице новых ребят, должна встряхнуть киевское "Динамо". А вот если все останется, как прежде, тогда это будет повод Луческу задуматься.

— Многие специалисты говорят, что некоторые футболисты "Динамо", выходящие в стартовом составе, деградируют. Ты согласен с этим мнением?

— Не буду называть фамилии, но есть футболисты, которым нужно уходить и сменить обстановку. Когда ты долго находишься на одном месте, это идет во вред. Я не говорю, что каждый год нужно кардинально менять состав, но тут происходит застой. Новые игроки принесут новые идеи.

— После заключительной игре в групповом турнире против "Фенербахче", "Динамо" переключит свое внимание на чемпионат Украины. До зимы динамовцы смогут улучшить свое положение в турнирной таблице?

— Думаю, они смогут подняться вверх в таблице. У них будет меньше переездов. Не быстро, но ситуацию можно улучшить.