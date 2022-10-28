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Воробей: Если руководство Динамо зимой купит новых футболистов, то Луческу останется
Не быстро, но ситуацию можно улучшить
Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о нынешних проблемах киевского "
— Как ты считаешь, зимой Мирча Луческу не захочет уйти из команды?
— Если руководители клуба будут покупать новых футболистов, то он останется. Трансферы команде просто необходимы. Пусть это будут не легионеры, пусть украинские футболисты, но 4-5 игроков нужны. Свежая кровь, в лице новых ребят, должна встряхнуть киевское "Динамо". А вот если все останется, как прежде, тогда это будет повод Луческу задуматься.
— Многие специалисты говорят, что некоторые футболисты "Динамо", выходящие в стартовом составе, деградируют. Ты согласен с этим мнением?
— Не буду называть фамилии, но есть футболисты, которым нужно уходить и сменить обстановку. Когда ты долго находишься на одном месте, это идет во вред. Я не говорю, что каждый год нужно кардинально менять состав, но тут происходит застой. Новые игроки принесут новые идеи.
— После заключительной игре в групповом турнире против "Фенербахче", "Динамо" переключит свое внимание на чемпионат Украины. До зимы динамовцы смогут улучшить свое положение в турнирной таблице?
— Думаю, они смогут подняться вверх в таблице. У них будет меньше переездов. Не быстро, но ситуацию можно улучшить.
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