Пятое результативное действие Пихалёнка в пяти последних играх. Днепр-1 1:0 Черноморец. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" выиграл третий матч подряд, обыграв одесский "Черноморец" со счетом 1:0. Команда из Днепра по-прежнему не проигрывает в УПЛ, у клуба восемь побед и одна ничья. Отрыв от "Шахтера" – пять очков.

Сегодняшний гол забил Александр Пихалёнок. Он делает по результативному действию в каждом матче "Днепра-1" на протяжении уже пяти игр. Ассист – у Бусанелло.

УПЛ, девятый тур

Стадион Авангард, Ужгород

"Днепр-1", Днепр – "Черноморец", Одесса 1:0

Гол: А. Пихалёнок, 23