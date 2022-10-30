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Пятое результативное действие Пихалёнка в пяти последних играх. Днепр-1 1:0 Черноморец. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепряне разрывают УПЛ

Пятое результативное действие Пихалёнка в пяти последних играх. Днепр-1 1:0 Черноморец. Видео голов и обзор матча

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
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"Днепр-1" выиграл третий матч подряд, обыграв одесский "Черноморец" со счетом 1:0. Команда из Днепра по-прежнему не проигрывает в УПЛ, у клуба восемь побед и одна ничья. Отрыв от "Шахтера" – пять очков.

Сегодняшний гол забил Александр Пихалёнок. Он делает по результативному действию в каждом матче "Днепра-1" на протяжении уже пяти игр. Ассист – у Бусанелло.

УПЛ, девятый тур

Стадион Авангард, Ужгород

"Днепр-1", Днепр – "Черноморец", Одесса 1:0

Гол: А. Пихалёнок, 23

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В статье: Черноморец (Одесса) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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