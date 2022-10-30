Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятое результативное действие Пихалёнка в пяти последних играх. Днепр-1 1:0 Черноморец. Видео голов и обзор матча
Днепряне разрывают УПЛ
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" выиграл третий матч подряд, обыграв одесский "Черноморец" со счетом 1:0. Команда из Днепра по-прежнему не проигрывает в УПЛ, у клуба восемь побед и одна ничья. Отрыв от "Шахтера" – пять очков.
Сегодняшний гол забил Александр Пихалёнок. Он делает по результативному действию в каждом матче "Днепра-1" на протяжении уже пяти игр. Ассист – у Бусанелло.
УПЛ, девятый тур
Стадион Авангард, Ужгород
"Днепр-1", Днепр – "Черноморец", Одесса 1:0
Гол: А. Пихалёнок, 23
Популярное сейчас
- Карпаты одерживают волевую победу, Оболонь отрывается от ЛНЗ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- За прошедшие сутки было уничтожено 950 российских солдат – Генштаб ВСУ
- Шахтер играет вничью, Миколенко хвалят, Ливерпуль проигрывает. Главные новости за 29 октября
- Днепр-1 таки оторвался от Шахтера, Заря - третья. Таблица и результаты тура УПЛ
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО