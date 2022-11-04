  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С незабитым пенальти. Ворскла - Львов 1:0. Видео обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С незабитым пенальти. Ворскла - Львов 1:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ворскла - Львов, чемпионат Украины, 4 ноября 2022

С незабитым пенальти. Ворскла - Львов 1:0. Видео обзор матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ворскла – Львов, которые встречались в 11-м туре украинской Премьер-лиги. В первом тайме Владлен Юрченко не реализовал пенальти, но полатвцы все же воплотили свое преимущество в забитый гол после перерыва – Василий Кравец отличился после углового розыгрыша. Победа позволила Ворскле подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур
4 ноября. Проходи. "Минай-Арена"
"Ворскла" – "Львов" 1:0
Гол: Портной 53

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Василий Кравец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде