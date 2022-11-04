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С незабитым пенальти. Ворскла - Львов 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ворскла - Львов, чемпионат Украины, 4 ноября 2022
фото - Олександр Приходько
Вашему вниманию видео обзор матча Ворскла – Львов, которые встречались в 11-м туре украинской Премьер-лиги. В первом тайме Владлен Юрченко не реализовал пенальти, но полатвцы все же воплотили свое преимущество в забитый гол после перерыва – Василий Кравец отличился после углового розыгрыша. Победа позволила Ворскле подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
4 ноября. Проходи. "Минай-Арена"
"Ворскла" – "Львов" 1:0
Гол: Портной 53
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