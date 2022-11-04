С незабитым пенальти. Ворскла - Львов 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ворскла – Львов, которые встречались в 11-м туре украинской Премьер-лиги. В первом тайме Владлен Юрченко не реализовал пенальти, но полатвцы все же воплотили свое преимущество в забитый гол после перерыва – Василий Кравец отличился после углового розыгрыша. Победа позволила Ворскле подняться на восьмую строчку в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

4 ноября. Проходи. "Минай-Арена"

"Ворскла" – "Львов" 1:0

Гол: Портной 53