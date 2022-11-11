Премьер-лига
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Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец
Родные трибуны не помогли закарпатцам
фото - Олександр Приходько
В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч "Минай" – "Черноморец". Одесситы смогли забить быстрый гол, а затем отстояли свое преимущество, несмотря на удаление канадца Джеймса. Победа стала первой для команды Романа Григорчука в нынешнем сезоне, но моряки остались на последней строчке. Самые яркие кадры из матча, как "Черноморец" побеждал "Минай", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.
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