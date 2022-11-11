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Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец

Премьер-лига
(2 голосов)

Родные трибуны не помогли закарпатцам

Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги состоялся матч "Минай" – "Черноморец". Одесситы смогли забить быстрый гол, а затем отстояли свое преимущество, несмотря на удаление канадца Джеймса. Победа стала первой для команды Романа Григорчука в нынешнем сезоне, но моряки остались на последней строчке. Самые яркие кадры из матча, как "Черноморец" побеждал "Минай", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 1Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 2Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 3Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 4Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 5Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 6Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 7Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 8Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 9Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 10Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 11Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 12Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 13Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 14Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 15Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 16Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 17Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 18Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 19Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 20Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 21Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 22Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 23Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 24Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 25Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 26Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 27Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 28Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 29Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 30Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 31Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 32Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 33Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 34Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 35Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 36Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 37Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 38Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 39Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 40Животворная победа Григорчука и его команды. ФОТО репортаж с матча Минай - Черноморец - фото 41
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В статье: Черноморец (Одесса) фото ФК Минай
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