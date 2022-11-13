Металлист 1925 - Ингулец 2:1. Эдмар и Голодюк наконец-то побеждают, да еще и с характером

В начале сезона "Металлист 1925" пытался играть через контроль мяча, создавать моменты за счет длинных розыгрышей. Сначала это даже давало неплохие результаты, но с Кривенцовым попрощались, а Эдмар и Голодюк постепенно уходят от этого стиля. К какому именно они в итоге придут, пока сказать сложно. Однако в отчетной игре уже "Ингулец", который до начала тура находился в зоне вылета и обычно с радостью отдает мяч сопернику, частенько диктовал свои условия. Особенно в первом тайме.

Что интересно, Сергей Лавриненко выпустил точно такой состав, который в прошлом туре одержал победу над "Зарей". Паламарчук в воротах, Нагиев, Павлов, Ковалев и Сакив – в обороне, в центре поля треугольных из Кухарука, Клименко и Запорожца, в атаке – Козак и Смоляков на флангах и в центре Марусич.

У "Металлиста 1925" замена была только одна и вынужденная - из-за дисквалификации Шершня на левом фланге обороны заменил Капинус. Защиту дополнили Курило, Безуглый и Жичиков. Центр поля должны были держать Мартынюк, Дмитрий Кравченко и Габелок, Русин атаковал справа, Ременюк с противоположного фланга, а на острие атаки вышел Зубков.

Со стартовым свистком именно петровцы увереннее держали мяч и пытались обострять игру. Собственно, на 9-й минуте чудо спасло "Металлист 1925" от пропущенного гола. Быстрая атака по центру – Клименко отдает на Сакива, а тот прострелил на дальнюю штангу, однако Марусич с метра попал в штангу.

Если у "Ингульца" играл Запорожец из глубины поля, равномерно распасовывая на фланги, то главная идея харьковчан – отдать мяч Русину. Ростислав справа то ли подавал, то ли пытался финтиты, но сначала петровская защита с ним справлялась.

Собственно, более убедительная игра гостей в дебюте вылилась в забитый гол на 23-й минуте – Запорожец запустил на левый фланг Смолякова, тот классно принял и вырезал подачу на линию вратарской – в свободную зону ворвался Козак и в касание пробил в угол.

Но постепенно игра начала налаживаться и у Русина. Сначала он эффектно прошел троих защитников по лицевой линии, но вместо паса решил бить – крайне неудачно. После скидки от Зубкова нанес неточный удар из-за пределов штрафной. А на 40-й наконец-то сравнял счет. Этому предшествовала ошибка Ковалева, который вывел Габелка на свидание с Паламарчуком. Артем головой пробил мимо кипера, но Смоляков в отчаянном подкате выбил из пустых ворот. Именно после углового Курило сбросил на дальнюю стойку, где Русин не имел права промахнуться.

Во втором тайме "Металлист 1925" уже значительно лучше противодействовал в центре поля сопернику и в целом на свой гол наиграл. Хотя первый (он же единственный во втором тайме) момент создали футболисты "Ингульца" - Ковалев здорово пробил с дальнего штрафного, но мяч попал в перекладину. У харьковчан снова напомнил о себе прошедший по центру Русин, но сместился вправо и целил по диагонали под дальнюю стойку – Паламарчук справился. Однако 79-й минуте голкипер "Ингульца" был бессилен после удара Безуглого головой – центрбек харьковской команды выиграл борьбу у Сакива и пробил с десяти метров четко под штангу.

В оставшееся время стоит упоминания коварный удар Чирука, который вышел на замену, но Паламарчук был начеку. Полумоменты "Ингульца" завершились для него безрезультатно - 2:1 в пользу "Металлист 1925", который прервал серию из шести матчей без побед и оторвался от опасной зоны.

VBET Лига. 13-й тур

13 ноября. Киев. НСК Олимпийский. Начало – 15:00

Арбитр: Владимир Новохатний

"Металлист 1925" - "Ингулец" 2:1

Голы: Русин 40 - Казак 23, Безуглый 79

"Металлист 1925": Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Мартынюк, Д.Кравченко (Вачиберадзе 74) – Русин, Габелок (Е.Ткачук 89), Ременюк (Дмитренко 74) – Зубков (Чирук 64)

Тренер: Эдмар

"Ингулец": Паламарчук – Нагиев, Ковалев, Павлов, Сакив – Клименко (Кучеренко 46), Запорожец (А.Близниченко 72), Кухарук (Поспелов 89) – Козак (В.Близниченко 67), Марусич, Смоляков

Тренер: Сергей Лавриненко

Предупреждения: Мозиль 87, Мартынюк 90+2, Чирук 90+3 – Андрей Близниченко 75