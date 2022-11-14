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Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1
Новый репортаж Александра Приходько
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" до текущего тура в чемпионате не выиграл всего однин матч. И во встрече с "Ворсклой" команда Александра Кучера тоже шла к своей очередной победе, ведь первой открыла счет. Впрочем, полтавчане смогли показать характер и восстановить паритет. Если бы не подводила реализация, номинальные гости могли даже рассчитывать на победу. Какие эмоции подарил матч через свои фото с вами делится наш фотокор Александр Приходько.
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