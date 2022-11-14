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Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1

Премьер-лига
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Новый репортаж Александра Приходько

Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" до текущего тура в чемпионате не выиграл всего однин матч. И во встрече с "Ворсклой" команда Александра Кучера тоже шла к своей очередной победе, ведь первой открыла счет. Впрочем, полтавчане смогли показать характер и восстановить паритет. Если бы не подводила реализация, номинальные гости могли даже рассчитывать на победу. Какие эмоции подарил матч через свои фото с вами делится наш фотокор Александр Приходько.

Фотогалерея

Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 1Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 2Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 3Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 4Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 5Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 6Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 7Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 8Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 9Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 10Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 11Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 12Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 13Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 14Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 15Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 16Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 17Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 18Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 19Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 20Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 21Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 22Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 23Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 24Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 25Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 26Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 27Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 28Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 29Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 30Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 31Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 32Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 33Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 34Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 35Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 36Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 37Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 38Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 39Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 40Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 41Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 42Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 43Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 44Вторая осечка лидера. Фоторепортаж с матча Ворскла – Днепр-1 1:1 - фото 45
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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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