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Григорчук: В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком

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Но сейчас все пошло на лад

Григорчук: В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук оценил действия своих игроков в поединке 13-го тура УПЛ с "Львовом" (2:0).

"В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком, поскольку понимал, что люди ждут побед, а мы долгое время не могли их дать. Это меня так мучало, вы себе даже не представляете. Я был очень рад сегодня.

Спешил в раздевалку, чтобы сказать ребятам, что это одесская победа, то, что нужно людям. Очень доволен, что удалось это сделать", – сказал Григорчук.

Напомним, что "Черноморец" набрал девять очков и поднялся на 14 место в УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук ФК Львов Черноморец (Одесса)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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