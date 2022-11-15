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Григорчук: В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком
Но сейчас все пошло на лад
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук оценил действия своих игроков в
"В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком, поскольку понимал, что люди ждут побед, а мы долгое время не могли их дать. Это меня так мучало, вы себе даже не представляете. Я был очень рад сегодня.
Спешил в раздевалку, чтобы сказать ребятам, что это одесская победа, то, что нужно людям. Очень доволен, что удалось это сделать", – сказал Григорчук.
Напомним, что "Черноморец" набрал девять очков и поднялся на 14 место в УПЛ.
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