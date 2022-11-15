Григорчук: В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук оценил действия своих игроков в поединке 13-го тура УПЛ с "Львовом" (2:0).

"В последнее время я ощущал себя очень несчастливым человеком, поскольку понимал, что люди ждут побед, а мы долгое время не могли их дать. Это меня так мучало, вы себе даже не представляете. Я был очень рад сегодня.

Спешил в раздевалку, чтобы сказать ребятам, что это одесская победа, то, что нужно людям. Очень доволен, что удалось это сделать", – сказал Григорчук.