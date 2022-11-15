 Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1

Премьер-лига
(2 голосов)

Отчаяние "Металлиста", радость "Кривбасса"

Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" очень бодро начал текущий чемпионат, однако сейчас команда в серьезном кризисе. Подопечные Олега Ратия и Александра Призетко не знают побед уже пять матчей подряд, чередуя ничьи с поражениями. А вот положение "Кривбасса" понемногу выравнивается. Свои три победы в этом сезоне криворожцы одержали в пяти последних турах, а сейчас имеют полосу из двух выигрышей подряд. Это уже позволило выбраться из зоны вылета и зоны переходных матчей, подбираясь к середнякам. До того же идущего восьмым "Металлиста" осталось всего три очка, поэтому можно даже помечтать о завершении первой части сезона в верхней половине таблицы. Чем запомнилась игра, рассказывает через свой репортаж наш фотокор Александр Приходько.

Фотогалерея

Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 1Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 2Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 3Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 4Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 5Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 6Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 7Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 8Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 9Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 10Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 11Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 12Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 13Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 14Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 15Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 16Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 17Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 18Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 19Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 20Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 21Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 22Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 23Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 24Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 25Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 26Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 27Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 28Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 29Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 30Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 31Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 32Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 33Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 34Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 35Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 36Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 37Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 38Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 39Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 40Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 41Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 42Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1 - фото 43
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде