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Толчок к середине таблицы. Фоторепортаж с матча Металлист - Кривбасс 0:1
Отчаяние "Металлиста", радость "Кривбасса"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Металлист" очень бодро начал текущий чемпионат, однако сейчас команда в серьезном кризисе. Подопечные Олега Ратия и Александра Призетко не знают побед уже пять матчей подряд, чередуя ничьи с поражениями. А вот положение "Кривбасса" понемногу выравнивается. Свои три победы в этом сезоне криворожцы одержали в пяти последних турах, а сейчас имеют полосу из двух выигрышей подряд. Это уже позволило выбраться из зоны вылета и зоны переходных матчей, подбираясь к середнякам. До того же идущего восьмым "Металлиста" осталось всего три очка, поэтому можно даже помечтать о завершении первой части сезона в верхней половине таблицы. Чем запомнилась игра, рассказывает через свой репортаж наш фотокор Александр Приходько.
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