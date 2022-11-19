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Довбик: Мое дело забивать и приносить победы команде
Пока это удается
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал победу своей команды в матче против "Шахтера":
“Сегодня команда провела один из лучших матчей. Проявила характер и, несмотря на кадровые потери, провела очень качественный матч. Хочу отдать должное каждому футболисту. Мое дело забивать и приносить победы команде. Мы чувствовали, что было много моментов в первом тайме, но мяч не лез в ворота.
Впереди еще две игры, нужно настроиться на них. Мнения о чемпионстве закрадываются, но для этого нужно зимой усиливаться”, - сказал Довбик.
Отметим, что Артём в этом матче отличился 10-м голом в текущем сезоне УПЛ. В частности, четвертый раз Довбик забил победный мяч.
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