Довбик: Мое дело забивать и приносить победы команде

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик прокомментировал победу своей команды в матче против "Шахтера":

“Сегодня команда провела один из лучших матчей. Проявила характер и, несмотря на кадровые потери, провела очень качественный матч. Хочу отдать должное каждому футболисту. Мое дело забивать и приносить победы команде. Мы чувствовали, что было много моментов в первом тайме, но мяч не лез в ворота.

Впереди еще две игры, нужно настроиться на них. Мнения о чемпионстве закрадываются, но для этого нужно зимой усиливаться”, - сказал Довбик.