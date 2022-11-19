Шацких: Беседина жаль, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. У него есть потенциал

Бывший нападающий "Динамо" Максим Шацких прокомментировал игру нынешнего форварда киевлян Артема Беседина:

“Артема, жалко, что после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. Достаточно часто с ним общаюсь, и он звонит спрашивает, и советы. Стараюсь ему помочь, видно, что тяжело ему. Не знаю причины, так как я не нахожусь каждый день в команде. Для меня и был и есть у него потенциал, но что-то у него не получается.

Возможно мало игрового времени, но даже когда он играл, то не то было, что хотелось бы видеть и тренерскому штабу. Поэтому такая ротация и происходит. Для футболиста нужно доверие, тогда он обретает уверенность в себе и своих силах”, - сказал Шацких.