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Шацких: Беседина жаль, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. У него есть потенциал
Они часто общаются между собой
Фото: ФК Динамо
Бывший нападающий "Динамо" Максим Шацких прокомментировал игру нынешнего форварда киевлян Артема Беседина:
“Артема, жалко, что после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. Достаточно часто с ним общаюсь, и он звонит спрашивает, и советы. Стараюсь ему помочь, видно, что тяжело ему. Не знаю причины, так как я не нахожусь каждый день в команде. Для меня и был и есть у него потенциал, но что-то у него не получается.
Возможно мало игрового времени, но даже когда он играл, то не то было, что хотелось бы видеть и тренерскому штабу. Поэтому такая ротация и происходит. Для футболиста нужно доверие, тогда он обретает уверенность в себе и своих силах”, - сказал Шацких.
Отметим, что речь идет о тяжелой травме колена, которую Артем получил во время Евро-2020. После того момента он так и ни разу не отличился в воротах соперника.
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