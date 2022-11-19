 Шацких: Беседина жаль, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. У него есть потенциал ᐉ UA-Футбол
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Шацких: Беседина жаль, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. У него есть потенциал

Премьер-лига
(1 голосов)

Они часто общаются между собой

Шацких: Беседина жаль, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. У него есть потенциал

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Максим Шацких прокомментировал игру нынешнего форварда киевлян Артема Беседина:

“Артема, жалко, что после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. Достаточно часто с ним общаюсь, и он звонит спрашивает, и советы. Стараюсь ему помочь, видно, что тяжело ему. Не знаю причины, так как я не нахожусь каждый день в команде. Для меня и был и есть у него потенциал, но что-то у него не получается.

Возможно мало игрового времени, но даже когда он играл, то не то было, что хотелось бы видеть и тренерскому штабу. Поэтому такая ротация и происходит. Для футболиста нужно доверие, тогда он обретает уверенность в себе и своих силах”, - сказал Шацких.

Отметим, что речь идет о тяжелой травме колена, которую Артем получил во время Евро-2020. После того момента он так и ни разу не отличился в воротах соперника.

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В статье: Максим Шацких Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Papaye (Dnipro)
19.11.2022 в 23:31
Та він начебто і до травми такий був... Нічого візуально не змінилось і його гра, і результативність, усе як було.
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kukarekin (Одесса)
19.11.2022 в 22:16
Что это за нападающий, который почти не забивает голов. Толкается и все, напоминает быка (до травмы)
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