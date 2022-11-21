 Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Приходько вживую видел первую домашнюю победу закарпатцев в этом году

Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" очень хорошо начал текущий сезон, но накануне выезда к "Минаю" серия команды достигла пяти подряд игр без побед. Похоже, это послужило причиной для руководителей клуба пойти на небольшую ротацию на тренерской скамейке: против минайцев действиями футболистов руководил Василий Кобий, а Олег Ратий находился за его спиной. Впрочем, это не помогло. Хозяева выглядели лучше и заслуженно победили, хоть и забили незадолго до финального свистка. Кстати, эта победа стала для "Миная" первой домашней в официальных матчах с июля прошлого года.

Фотогалерея

Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 1Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 2Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 3Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 4Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 5Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 6Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 7Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 8Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 9Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 10Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 11Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 12Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 13Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 14Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 15Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 16Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 17Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 18Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 19Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 20Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 21Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 22Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 23Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 24Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 25Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 26Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 27Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 28Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 29Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 30Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 31Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 32Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 33Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 34Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 35Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 36Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 37Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 38Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0 - фото 39
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде