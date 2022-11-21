Смена рулевого не помогла. Фоторепортаж с матча Минай - Металлист 1:0

"Металлист" очень хорошо начал текущий сезон, но накануне выезда к "Минаю" серия команды достигла пяти подряд игр без побед. Похоже, это послужило причиной для руководителей клуба пойти на небольшую ротацию на тренерской скамейке: против минайцев действиями футболистов руководил Василий Кобий, а Олег Ратий находился за его спиной. Впрочем, это не помогло. Хозяева выглядели лучше и заслуженно победили, хоть и забили незадолго до финального свистка. Кстати, эта победа стала для "Миная" первой домашней в официальных матчах с июля прошлого года.

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