Собирали на машины и дроны. Как в Ужгороде проходил очередной благотворительный матч. ФОТОрепортаж

Уже не впервые на Закарпатье проходят такие матчи. Пик, видимо, был в июне-июле, когда люди щедро донатили и закрывали объявленные организаторами цели. Сейчас, судя по всему, собирать для Армии деньги с помощью футбола сложнее: самого футбола много (перенасыщение), да и эмоциональный пик уже позади. Но это не значит, что такие инвенты не нужны.

Организаторы ужгородского благотворительного матча "Футбол ради победы" задались целью собрать средства для приобретения автомобиля и дрона, которые будут переданы соответствующим подразделениям наших славных ВСУ. Как объявили сами организаторы на стадионе, как минимум на автомобиль деньги были собраны.

В большом благотворительном матче приняли участие целая россыпь звезд – от интернет-блоггеров до силачей и бывших футболистов. Здесь мы увидели и Ващука, и Езерского, и Вирастюка, и Медведенко, и кучу-кучу других звезд. Больше увидел наш фотокорреспондент Александр Приходько.

Он делится самыми яркими кадрами.

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