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Без него чемпионат не выиграть. Днепр-1 не готов зимой отпустить Довбика

Премьер-лига
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Руководство Днепра-1 очень хочет титул чемпиона Украины

Без него чемпионат не выиграть. Днепр-1 не готов зимой отпустить Довбика

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Руководство "Днепра-1" очень хочет выиграть чемпионат Украины, и поэтому руководство клуба не намерено продавать этой зимой ведущего форварда Артема Довбика.

Об этом сообщает журналист и ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Все в клубе понимают, что без Довбика чемпионат УПЛ не выиграть. А желание выиграть титул у инвестора и руководства просто зашкаливает.

Уверен, что в клубе найдут вариант договориться с Артемом, чей контракт истекает в конце 2023 года", — сказал журналист Михаил Спиваковский.

Также отмечается, что клуб оценивает игрока в 8-10 млн евро, однако дело осложняется тем, что половину из этих денег по условиям контракта придется отдать датскому "Мидтьюлланд".

Напомним, что команда Александра Кучера ушла на зимний перерыв лидером УПЛ.

Ну а Довбик на текущий момент является лидером бомбардирской гонки УПЛ. В 15 матчах Артем забил 11 голов.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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