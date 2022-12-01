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Областные федерации футбола на днях выразят недоверие Павелко - Андриюк

Премьер-лига
(1 голосов)

Похоже, грядет громкая отставка

Областные федерации футбола на днях выразят недоверие Павелко - Андриюк

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Дни Андрея Павелко на посту главы УАФ почти сочтены, уверяет журналист Константин Андриюк.

"Вчера состоялся внеочередной райисполком Закарпатской ассоциации футбола. Где, внимание, было выдвинуто недоверие действующему главе УАФ Андрею Павелко и прозвучало требование его отставки.

Протокол заседания Закарпатской ассоциации футбола в тот же день направили в Киев в Дом Футбола УАФ. Ожидается, что в ближайшие дни подобные решения будут приняты и в остальных областных федерациях по всей территории Украины".

Ранее наш сайт сообщал, что Закарпатская ассоциация предлагает провести внеочередной конгресс УАФ 20 декабря. Вероятно, там и будет рассмотрен вопрос об увольнении Павелко.

Проблемы нынешнего президента начались с того, что ему вручила подозрение прокуратура - его, а также генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей.

Вскоре после ареста чиновник выплатил почти 10 млн залога и вышел на свободу, однако его по-прежнему ждет суд.

Напомним, 47-летний Павелко возглавил федерацию футбола в марте 2015 года, когда она еще называлась ФФУ.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.12.2022 в 15:47
Своєчасно переметнутися це не підла зрада, а "мудре передбачення"!
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