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Павелко предложил ОП уйти с УАФ в обмен на должность Министра молодежи и спорта
Шило на мыло
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко продолжает пытаться остаться на высокой спортивной должности. О ходе событий сообщает журналист Константин Андриюк:
“Очередная трешовая инфа! А что делать, если оно подтверждено несколькими источниками.
Итак, вчера глава УАФ Андрей Павелко сначала провел незаконный Исполком, где вместо минимальных 23 членов для кворума собралось с трудом 19 (+2 в онлайне). Но и этого ему оказалось мало. В тот же вечер в 17:30 Андрей Васильевич отправился в Офис Президента Украины Зеленского.
Там господин Павелко предложил "договорняк". Мол, он готов уйти добровольно с должности главы УАФ. Но за это он требует назначить его министром по делам семьи, молодежи и спорта Украины.
И уже где-то исчезла забота о коллективных членах УАФ, которых Павелко на том же исполкоме уверял, что не бросит на произвол судьбы и не уйдет со своей должности, потому что не может подставить своих.
На это в ОП ему честно заявили – с подозреваемыми в уголовных преступлениях дела вести не будут. Но поймав очередного “облизня”, я уверен, что Павелко не успокоится. Поэтому в ожидании новых нестандартных ходов от главы УАФ. Пока еще главы УАФ”, - написал Андреюк в своем телеграмм-канале.
Напомним, что очередные выборы в президенты УАФ должны были состояться в марте, однако были перенесены из-за полномасштабного вторжения России на территории Украины. Выборы проводить невозможно из-за решения суда.
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