Павелко предложил ОП уйти с УАФ в обмен на должность Министра молодежи и спорта

Президент УАФ Андрей Павелко продолжает пытаться остаться на высокой спортивной должности. О ходе событий сообщает журналист Константин Андриюк:

“Очередная трешовая инфа! А что делать, если оно подтверждено несколькими источниками.

Итак, вчера глава УАФ Андрей Павелко сначала провел незаконный Исполком, где вместо минимальных 23 членов для кворума собралось с трудом 19 (+2 в онлайне). Но и этого ему оказалось мало. В тот же вечер в 17:30 Андрей Васильевич отправился в Офис Президента Украины Зеленского.

Там господин Павелко предложил "договорняк". Мол, он готов уйти добровольно с должности главы УАФ. Но за это он требует назначить его министром по делам семьи, молодежи и спорта Украины.

И уже где-то исчезла забота о коллективных членах УАФ, которых Павелко на том же исполкоме уверял, что не бросит на произвол судьбы и не уйдет со своей должности, потому что не может подставить своих.