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На войне с российскими оккупантами погиб воспитанник ДЮСШ Верес
Герои не умирают!
Фото: НК Верес
В боях за нашу независимость в российско-украинской войне погиб герой, уроженец Ровенщины, воспитанник ДЮСШ "Верес" и экс-футболист оржевского "ОДЕК" Владимир Киричук, сообщает официальный сайт ровенского клуба.
О защитнике Украины, герое и человеке, влюбленном в футбол – рассказал его первый тренер в ДЮСШ "Верес" Николай Волков.
"Владимир Киричук пришел в ДЮСШ "Верес" в пятнадцатилетнем возрасте. Это был 2014 год. И два сезона под моим руководством он играл за команду воспитанников школы 1999 года рождения: в чемпионате области и чемпионате ДЮФЛ Украины. Играл на позиции защитника. Всегда в основном составе, потому что отличался антропометрическими данными и бойцовским характером. Позже на зимнем турнире им интересовались представители оржевского "ОДЕКа", приглашали к себе в команду.
Володя был прекрасным парнем. Очень искренним человеком. Добродушным, положительным, трудолюбивым – никогда не пропускал тренировок, потому что очень любил футбол".
Прощание с 23-летним солдатом прошло 4 декабря на площади Независимости в Ровно. Похоронили его в родном селе Плоска.
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