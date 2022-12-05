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Вратарь Черноморца перейдет в Днепр-1 - источник

Премьер-лига
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Дмитрий Непогодов сменит клубную прописку

Вратарь Черноморца перейдет в Днепр-1 - источник

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Голкипер "Черноморца" Дмитрий Непогодов зимой сменит клубную прописку. Об этом сообщает "Динамомания".

По информации ресурса, 34-летний футболист станет игроком "Днепра-1". Будет ли это аренда или полноценный контракт - неизвестно.

Напомним, Непогодов перешел в "Черноморец" в июле этого года. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых пропустил 14 голов, а также 5 раз отстоял на ноль. Согласно данным Transfermarkt, его соглашение с одесским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

До этого он также выступал за донецкий "Металлург", полтавскую "Ворсклу" и казахстанский "Тобол".

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В статье: Дмитрий Непогодов Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.12.2022 в 16:34
там больше платят--отдайте им ещё Краву-Гладкого-Бобко-Селина -Штогрина и другой хлам а взамен выкупите Авагимяна
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