СМИ назвали причину, по которой лучший бомбардир Ворсклы может уйти из клуба

"Ворскла" не выплатила своему форварду Таулянту Сефери подъемные, которые он должен был получить по контракту. Этой информацией поделился журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

По его словам, зарплаты в полтавском клубе выплачиваются вовремя. Речь идет конкретно о подъемных.

Ранее агент албанского нападающего заявил, что футболист может покинуть "Ворсклу" из-за того, руководство клуба не выполняет свои обязательства.

Напомним, Таулянт стал игроком "Ворсклы" в августе 2022 года, подписав трехлетнее соглашение. В текущем сезоне албанец забил 4 гола в 14 матчах за полтавчан.