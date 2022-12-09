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СМИ назвали причину, по которой лучший бомбардир Ворсклы может уйти из клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

По зарплате задолженностей нет

СМИ назвали причину, по которой лучший бомбардир Ворсклы может уйти из клуба

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Ворскла" не выплатила своему форварду Таулянту Сефери подъемные, которые он должен был получить по контракту. Этой информацией поделился журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

По его словам, зарплаты в полтавском клубе выплачиваются вовремя. Речь идет конкретно о подъемных.

Ранее агент албанского нападающего заявил, что футболист может покинуть "Ворсклу" из-за того, руководство клуба не выполняет свои обязательства.

Напомним, Таулянт стал игроком "Ворсклы" в августе 2022 года, подписав трехлетнее соглашение. В текущем сезоне албанец забил 4 гола в 14 матчах за полтавчан.

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В статье: Ворскла (Полтава) Таулянт Сефери
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2022 в 12:33
В Динамо йди, там платять зарплатню і не потрібно грати в футбол!
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