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СМИ назвали причину, по которой лучший бомбардир Ворсклы может уйти из клуба
По зарплате задолженностей нет
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Ворскла" не выплатила своему форварду Таулянту Сефери подъемные, которые он должен был получить по контракту. Этой информацией поделился журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
По его словам, зарплаты в полтавском клубе выплачиваются вовремя. Речь идет конкретно о подъемных.
Ранее агент албанского нападающего заявил, что футболист может покинуть "Ворсклу" из-за того, руководство клуба не выполняет свои обязательства.
Напомним, Таулянт стал игроком "Ворсклы" в августе 2022 года, подписав трехлетнее соглашение. В текущем сезоне албанец забил 4 гола в 14 матчах за полтавчан.
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