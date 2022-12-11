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Три игрока Миная – среди лидеров УПЛ по эффективности единоборств

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Три игрока Миная – среди лидеров УПЛ по эффективности единоборств

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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По показателям аналитически-статистической компании InStat, сразу три игрока закарпатского "Миная" находятся среди лидеров УПЛ 2022/23 по показателю эффективности единоборств.

Олег Горин выиграл в первой части чемпионата 140 единоборств – это второй показатель после Арсения Батагова из "Зари". Третьим самым эффективным игроком УПЛ по этому игровому компоненту является Егор Твердохлеб – 136 единоборств. А по показателю среднего количества выигранных единоборств за матч Олег Горин – первый.

Также он лидер УПЛ по показателю выигранных оборонных единоборств – 141. В среднем это девять единоборств за матч.

По показателю выигранных верховых единоборств Олег Горин также лидер – 76. Интересно, что вторым по этому показателю идет его одноклубник Дмитрий Немчанинов – 62. По показателю среднего количества выигранных верховых единоборств Горин также первый – по 5.9 за матч. Немчанинов с показателем 4.4 – пятый.

Отметим, что летне-осенне-зимнюю часть УПЛ "Минай" закончил на тринадцатом месте турнирной таблицы.

Данные – от компании InStat.

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В статье: Владимир Шаран Дмитрий Немчанинов ФК Минай Олег Горин
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Источник:
UA-Футбол

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