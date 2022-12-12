Цыганык: Днепр-Арена и клубная база после национализации ПриватБанка были в государственной собственности

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации со стадионом "Днепр-Арена" и тренировочной базой "Днепра-1", которые были выставлены на аукцион .

"И "Днепр-Арена", имущество "Днепр-Арены", и имущество учебно-тренировочной базы "Днепра" были активами ПриватБанка. ПриватБанк национализировали, и вследствие этого они стали государственной собственностью. Но тратить государственные средства на спортивные объекты достаточно сложно.

Было решено продать на аукционе и стадион, и базу, чтобы инвесторы, готовые их приобрести, придумывали уже дальше какой-то бизнес, искали возможности их развивать. На балансе государства спортивные объекты – это тяжело.

Насколько я знаю, "Днепр-1" платил деньги и брал в аренду и учебно-тренировочную базу, и стадион "Днепр-Арена". Они платили деньги за проведение каждого матча, арендовали у государства эти объекты", – сказал Цыганык.