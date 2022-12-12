  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Днепр-Арена и клубная база после национализации ПриватБанка были в государственной собственности
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Днепр-Арена и клубная база после национализации ПриватБанка были в государственной собственности

Премьер-лига
(1 голосов)

Государству тяжело содержать такие объекты

Цыганык: Днепр-Арена и клубная база после национализации ПриватБанка были в государственной собственности

Фото: Днепр-1

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации со стадионом "Днепр-Арена" и тренировочной базой "Днепра-1", которые были выставлены на аукцион.

"И "Днепр-Арена", имущество "Днепр-Арены", и имущество учебно-тренировочной базы "Днепра" были активами ПриватБанка. ПриватБанк национализировали, и вследствие этого они стали государственной собственностью. Но тратить государственные средства на спортивные объекты достаточно сложно.

Было решено продать на аукционе и стадион, и базу, чтобы инвесторы, готовые их приобрести, придумывали уже дальше какой-то бизнес, искали возможности их развивать. На балансе государства спортивные объекты – это тяжело.

Насколько я знаю, "Днепр-1" платил деньги и брал в аренду и учебно-тренировочную базу, и стадион "Днепр-Арена". Они платили деньги за проведение каждого матча, арендовали у государства эти объекты", – сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Днепр-Арена СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде