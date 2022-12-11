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Имущество стадиона Днепр-Арена и тренировочная база в Днепре выставлены на аукцион

Премьер-лига
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Три субъекта уже подали заявку на участие в торгах

Имущество стадиона Днепр-Арена и тренировочная база в Днепре выставлены на аукцион

Фото: Днепр-1

Новина українською

Имущество стадиона "Днепр-Арена", а также тренировочная база в Днепре, выставлены на аукцион.

Об этом можно судить по зарегистрированному на онлайн-аукционе лоту под номером 520659. Объект проходит под названием "Имущество стадиона "Металлург" ("Днепр-Арена") (г.Днепр, ул.Херсонская,7), з.п. 15850,4 кв.м, здания и сооружения с.п.7474,60 кв.м, крытое футбольное поле "Учебно-тренировочной базы" с.п.13062,60кв.м (Днепр, пер.М.Дидевича .12, д.14)"

Дата торгов назначена на 12 января 2023 года. К восьми утра этого дня можно подать заявки на участие в аукционе. На сегодня, 11 декабря, заявки подали трое участников. Их имена (названия) пока неизвестны.

Отметим, что стартовая цена лота – 113 044 000.00 грн. Один шаг измеряется в 1130 440.00 грн. Также организаторы требуют гарантийный взнос в размере 5 652 200.00 грн.

Добавим также, что ранее "Днепр-Арена" и тренировочная база в Днепре принадлежали Игорю Коломойскому.

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В статье: Днепр-Арена СК Днепр-1 Днепр
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Источник:
OpenMarket

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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.12.2022 в 17:46
3 (три) мільйона долларів стартова ціна))) Знову якийсь договірняк... Ну побачимо за скільки продадуть. Може хоча б за десять)))
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