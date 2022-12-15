Олег Дулуб: В конце осеннего отрезка Львову банально не хватало скамейки

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб проанализировал выступления своей команды в осенней части нынешнего сезона.

- Вы являетесь гражданином другого государства, однако по-прежнему работаете в Украине. Неужели в период войны не было мысли о замене нынешнего места работы в связи с безопасностью?

- Нет, не было. Даже мысли о том, что я смогу уехать из Украины и оставить команду, не допускал.

- Прикипели уже к нашей стране?

- Еще с осени сезона-2016/17, когда стал работать в "Карпатах". Ну а потом была Одесса, где тренировал "Черноморец". Это два футбольных региона, но при этом абсолютно разные по менталитету. Уже тогда я убедился, насколько разнообразна Украина.

- Если бы перед стартом сезона-2022/23 вам сказали, что "Львов" на промежуточном финише займет последнее место, наверняка посчитали бы это шуткой?

- Нет. Дело в том, что проводя трансферную политику, из восьми приглашенных футболистов семерых взяли из команд первой лиги. В клубе мы разговаривали с руководством на эту тему, и я сказал, что бывают ситуации, когда ты просто не понимаешь силу команды. Это был как раз тот случай. Тогда же была речь о том, что мы можем как взлететь, так и упасть. Если говорить об осенней части сезона в целом, то "Львов" недобрал очков семь. Имей мы их – и на промежуточном этапе находились бы на третьем месте снизу.

- Что вас, как тренера, на данном этапе огорчает и радует больше всего?

- Наверное, огорчает результат. Он хоть и не критичный, но что есть, то есть. А насчет того, что радует, то если сравнить четыре команды, с которыми меня свела судьба – "Карпаты", "Черноморец" и "Львов" (образца как прошлого, так и нынешнего сезонов), то как ни парадоксально, а теперешний "Львов" уже немного другой. Мы потеряли всех лидеров и легионеров, однако качество игры радует.

- Большинство тренеров, с которыми приходилось общаться на протяжении многих лет, были едины во мнении: игровой спад у их подопечных зачастую наступает после встреч с грандами и фаворитами чемпионата. У вашей же команды вышло все с точностью до наоборот – "Львов" набирал очки после поединков с "Зарей", "Динамо" и "Днепром-1", причем на выезде…

- Возращаясь к уже сказанному выше повторюсь: когда ты имеешь новичков с первой лиги, то следует ожидать спадов. Если брать матчи, которые были после встреч с лидерами, то мы большое внимание уделяли их анализу. Пожалуй, даже после поединков с аутсайдерами мы не делали столь тщательного разбора игры, как после лидеров. И мотивировали футболистов на следующие матчи. Мы брали очки за счет уровня мотивации, лучшей физической готовности и тактической составляющей при наличии имеющихся у нас исполнителей.

- Если говорить об играх со знаком "минус", то наверняка не ошибусь, если предположу, что болезненными результатами наверняка стали поражения от "Зари", "Черноморца" и "Колоса"?

- Да, так и есть. Кроме них в этот перечень добавил бы еще проигрыш от "Ингульца". Если поединок с "Зарей" был в самом начале сезона, то в концовке осеннего отрезка чемпионата мы потерпели три поряжения кряду от соперников, в играх с которыми все же надеялись взять очки.

- В ходе осеннего этапа чемпионата "Львов" немало очков потерял в домашних играх. Причину этой ситуации выяснить удалось?

- Да. Она лежит на поверхности: как ни парадоксально, но поле, на котором мы проводим домашние матчи (это стадион СКИФ) на летнем отрезке было для нас "медленным". В отличие от газона, который на нашей базе – "быстрого". Наверняка именно поэтому нам удавалось набирать очки на выезде – там, где были "быстрые" поля.

- Фактор фатального невезения в осенней части чемпионата имел место?

На мой взгляд – да. Хотя я четко придерживаюсь европейской классификации по части того, от чего зависит конечный результат команды. Из нее следует, что 35 процентов – игроки, 25 процентов – их мотивация, 20 процентов – тренировочный процесс, 15 процентов – организация атмосферы вокруг раздевалки и только 5 процентов – это везение. Так вот, именно эти 5 процентов добавляются лишь тогда, когда есть в наличии весь тот комплекс факторов из суммарных 95 процентов. Наличие игроков – хороших ли, плохих ли – все это зависит от уровня бюджета клубов. Лично для меня очень важный показатель как раз эти пять процентов. Они имеют значение в любой игре. Это показатель, который приносит очки. Возьмем простой пример. Мяч от попадания в штангу может отскочить в поле, может попасть в сетку, а может уйти за лицевую линию. Это расстояние определяется одним-двумя сантиметрами, что в данном случае и является фактором везения. Имевшиеся у нас моменты мы не использовали, а в свои ворота получали голы. Например, у меня вызывают чувство досады мячи, пропущенные в Александрии. Когда казалось, что ничто не предвещало неприятностей, мяч при подаче просто зашел в дальний угол – вратарь даже не среагировал. А второй мяч хозяев был забит из-под нашего крайнего защитника – "на исполнение". Это были факторы везения, игравшие не в нашу пользу. Если взять соответствующую метрику в Wyscout, то на осеннем отрезке мы недобрали примерно семь очков. Даже при том уровне игры и тех исполнителях, которые мы имеем, "Львов" должен был набрать 15-16 пунктов.

- Насколько принципиальной была для вас игра в Одессе, где вы раньше стояли у руля "Черноморца"?

Принципиальной не была. Кстати, подобный вопрос мне задавали после победы над "Рухом". Я тогда ответил: "За выигрыш у любой из команд в соответсвии с Регламентом УПЛ дают три очка". А что касается Одессы, то у меня она всегда вызывала приятные впечатления и такие же воспоминания. Отрезок карьеры, проведенный в этом городе, был позитивным по всем позициям – и по качеству игры, и по количеству набранных очков. Однако в той турнирной ситуации, в которой мы оказались в осенней части текущего сезона, это была игра за три очка. Не более того.

- Коллективный поход в церковь не практиковали?

- (Улыбается). Нет, такого мы точно не практиковали. Перед сезоном мы приглашали на клубную базу священника. Мы с ним поговорили, он поговорил с ребятами. А после матча с "Вересом" наша команда поехала в восстановительный центр подо Львовом, где проходят реабилитацию воины, получившие ранения в зоне боевых действий и подвергшиеся ампутации рук и ног. Мы отвезли туда футболистов, чтобы они понимали, что есть другая жизнь и футбол в данной ситуации даже не на втором плане. Наверное, нам удалось достучаться до их сознания, так как сразу после этого у "Львова" была победа над "Рухом", ничейный результат с "Металлистом". В общем, начали брать очки.

- В восстановительном центре с его пациентами общались?

- Да, и из их уст приходилось слышать много разных историй. В частности, к нам подошел парень 28 лет, который рассказал, что хотел стать профессиональным игроком: "24 фревраля я ушел добровольцем на войну и остался без ноги, - говорит. – Но ни о чем не жалею, так как защищал свою Родину". Такие встречи всегда дают футболистам подпитку. Помнится, во время моей работы в "Черноморце", когда у команды был неудачный период, мы пригласили парня из зоны боевых действий АТО на Донбассе. Он рассказывал, как создавал свою команду на передовой. Я тогда спросил у футболистов: что они поняли? На что получил ответ, что те же принципы мы закладываем в строительство нашей команды, когда нужно помогать и поддерживать друг друга. Что было парадоксальным: обычно я переводил легионерам какието фразы и слова, а в данной ситуации вообще ничего этого не понадобилось. Глядя на иностранных футболистов, по их взглядам понял, что они все понимали, о чем говорил этот военный.

- Что, на ваш взгляд, может изменить ситуацию к лучшему?

- Нам нужны новые игроки, нужна свежая кровь - то, что мы сейчас ищем. В конце осеннего отрезка нам банально не хватало скамейки.

- Какие-то сдвиги в этом направлении уже намечаются?

- Надеюсь, что да.

- Летом во "Львове" появилась большая группа новичков – Артем Вовкун, Роман Никитюк, Максим Сасовский, Михаил Шишка, Виталий Бойко, Артем Мильченко и Андрей Якимив. Кто из них сразу сумел стать своим в команде?

- Сразу никто не смог стать, ведь нужно понимать, что это игроки из первой лиги. Если говорить о каждом из них контректно, то приятно удивил прогресс Мильченко и Никитюка. Вовкун разыгрался лишь к концовке осени – понятно, что ему пока не хватает игровой практики. Но это дело наживное, опыт приходит с каждым сыгранным матчем. Что касается Бойко, то он ярко вспыхнул в первом матче с "Зарей". Однако затем в силу разных причин дела у него были несколько хуже. Могу отметить, что у парня очень хорошая левая нога. Сасовский, Шишка и Якимив сыграли на своем привычном уровне, ничем особым не удивив. Хотя мне, как тренеру, естественно, хотелось от них большей отдачи – такой, как от первых четверых футболистов.

- Сколько новых игроков планируете пригласить в команду в зимний период?

- Планировать можно сколько угодно. Но нужно понимать, что прежде всего следует искать футболистов с украинским паспортом. То, что мы сделали ровно год назад, когда выбрали вектор в сторону приглашения украинцев. Но летом мы потеряли группу ведущих игроков – Политыло, Довгого, Романчука. Сложно было заменить их вот так сразу. Но ничего, посмотрим, как будет. Я всегда говорю, что дорогу осилит идущий. Делай, что должен – и будь что будет.

- Какие планы на зимний период?

- Собираемся после отпуска 9 января. Первый тренировочный сбор пройдет во Львове, а затем запланировано два сбора в Турции.