Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо – лидер УПЛ по количеству исполненных ТТД в первой части сезона
Команда Мирчи Луческу пытается играть в интенсивный содержательный футбол
фото - ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" стало лидером первой части УПЛ по показателю исполненных ТТД. В пятнадцати матчах чемпионата Украины подопечные Мирчи Луческу совершили 13 902 ТТД. Ни один другой участник УПЛ не пересек показатель в 12 500 ТТД.
По показателю удачных ТТД "Динамо" также лидер – 11 477 или 83 процента. У ближайшего преследователя, кем является "Днепр-1", – 9 942 удачных ТТД (81 процент). "Шахтер" третий по количеству удачных ТТД (9826), но выше "Днепра-1" по проценту успешности – 83.
Добавим, что в турнирной таблице "Динамо" занимает третье место с тридцатью баллами. Киевляне отстают от "Днепра-1" на пять очков и имеют одинаковое количество баллов с "Шахтером". Но из этой троицы у "Динамо" больше всего сыгранных матчей – 15. У "Днепра-1" – 14, у "Шахтера" – 13.
Статистика от компании InStat
Популярное сейчас
- Матч за бронзу. Хорватия – Марокко. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 17.12.2022
- Мужчина в эпоху мальчиков: пять шагов к рекорду Оливье Жиру
- Скончался Синиша Михайлович, Челси следит за Мудриком. Главные новости за 16 декабря
- Сергийчук: Очень много людей, как Дима Поворознюк, надели розовые очки и ожидали, что Верес будет в еврокубках
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
Новости по теме
- 17:40 Украинские УПЛ проводит открытое голосование на звания лучшего игрока и тренера месяца
- 20:44 Украинские Сидорчук: Мне трудно понять тех, кто еще в 2021 году на руках носил, а сейчас ровняет с землей
- 21:26 Украинские Матч со Штурмом и игра с Днепром-1. Вивчаренко назвал лучший и худший поединки Динамо осенью