Динамо – лидер УПЛ по количеству исполненных ТТД в первой части сезона

Киевское "Динамо" стало лидером первой части УПЛ по показателю исполненных ТТД. В пятнадцати матчах чемпионата Украины подопечные Мирчи Луческу совершили 13 902 ТТД. Ни один другой участник УПЛ не пересек показатель в 12 500 ТТД.

По показателю удачных ТТД "Динамо" также лидер – 11 477 или 83 процента. У ближайшего преследователя, кем является "Днепр-1", – 9 942 удачных ТТД (81 процент). "Шахтер" третий по количеству удачных ТТД (9826), но выше "Днепра-1" по проценту успешности – 83.

Добавим, что в турнирной таблице "Динамо" занимает третье место с тридцатью баллами. Киевляне отстают от "Днепра-1" на пять очков и имеют одинаковое количество баллов с "Шахтером". Но из этой троицы у "Динамо" больше всего сыгранных матчей – 15. У "Днепра-1" – 14, у "Шахтера" – 13.