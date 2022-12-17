  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо – лидер УПЛ по количеству исполненных ТТД в первой части сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – лидер УПЛ по количеству исполненных ТТД в первой части сезона

Премьер-лига
(3 голосов)

Команда Мирчи Луческу пытается играть в интенсивный содержательный футбол

Динамо – лидер УПЛ по количеству исполненных ТТД в первой части сезона

фото - ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" стало лидером первой части УПЛ по показателю исполненных ТТД. В пятнадцати матчах чемпионата Украины подопечные Мирчи Луческу совершили 13 902 ТТД. Ни один другой участник УПЛ не пересек показатель в 12 500 ТТД.

По показателю удачных ТТД "Динамо" также лидер – 11 477 или 83 процента. У ближайшего преследователя, кем является "Днепр-1", – 9 942 удачных ТТД (81 процент). "Шахтер" третий по количеству удачных ТТД (9826), но выше "Днепра-1" по проценту успешности – 83.

Добавим, что в турнирной таблице "Динамо" занимает третье место с тридцатью баллами. Киевляне отстают от "Днепра-1" на пять очков и имеют одинаковое количество баллов с "Шахтером". Но из этой троицы у "Динамо" больше всего сыгранных матчей – 15. У "Днепра-1" – 14, у "Шахтера" – 13.

Статистика от компании InStat

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) УПЛ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
17.12.2022 в 17:27
По}{уй на этот факт. динамо это террористическая организация которую нужно запретить в Украине!
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.12.2022 в 14:37
Цікавий факт... Але всі ці "рекордні" часом впираються на фортуну та жагу до перемоги суперників... Тому це тільки база успіху... додаткові шанси, які все одно потрібно реалізувати!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде