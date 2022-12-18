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Кучук: В первой половине сезона Рух терял слишком много очков

Премьер-лига
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А победил всего трижды

Кучук: В первой половине сезона Рух терял слишком много очков

ФК "Рух" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал первую половину сезона:

“Впечатления очень неоднозначны. Могу даже сказать, что я недоволен. Анализируя сам чемпионат, как мы двигались в нем, в каких матчах или даже таймах мы проваливались, делаю вывод, что слишком многое мы теряли очков. Нам забивали голы на последних секундах матчей, не то что минутах. Мы очень часто играли в меньшинстве. Поэтому впечатления не положительны.

Хотя то, что у нас было в последних турах, когда на первый план выходили молодые футболисты с U-19, дает надежду, что они будут расти, развиваться и помогать “Руху” и всему украинскому футболу прогрессировать.

Этот чемпионат выходит специфическим. Многие матчи проходят на фоне воздушных тревог. Уже в первом туре против "Металлиста" пришлось много раз идти в укрытие. Это значительно усложняет весь процесс, к этому трудно привыкнуть при подготовке к поединкам.

К тому же, у нас ошибки допускали опытные игроки, при этом детские ошибки, необоснованные, психологические, когда психология футболиста в матче не позволяет ему держать игру под контролем. В таких случаях игрок отвлекается и ошибается по-детски.

Хотя в физическом плане команда в целом выглядела хорошо, хочу за это поблагодарить тренера по физподготовке Виталия Романюка. Мы физически прибавили во всех аспектах игры – интенсивность, скорость игры, индивидуальная скорость, скорость спринтов. Есть определенный прогресс, но есть и многое над чем работать”, - сказал Кучук.

Отметим, что в 14 матчах первой части сезона "Рух" набрал 14 очков (3П, 5Н) и расположился на 12 месте турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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