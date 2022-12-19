СМИ: Сергей Кравченко станет ассистентом Ротаня в Александрии

Старожил украинского футбола Сергей Кравченко в скором времени может завершить карьеру. По данным Footboom.com, игрок "Черноморца" войдет в тренерский штаб "Александрии".

На днях "горожане" должны подписать контракт с новым наставником Русланом Ротанем. Одним из ассистентов 41-летнего главного тренера станет 39-летний Кравченко.

Руслан Ротань и Сергей Кравченко наиболее известны по выступлениям в ФК "Днепр", где оба в свое время были капитанами. Ротань после завершения карьеры работал ассистентом тренера в "Олимпике", а сейчас все еще возглавляет молодежную сборную Украины.

Сергей Краченко сейчас на контракте в "Черноморце". В этом сезоне он выходил на поле в девяти матчах и записал на свой счет две результативные передачи.