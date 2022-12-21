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Рух прекратил сотрудничество с директором своей академии
Сергей Зайцев покинул свой пост
Фото: ФК Рух
Во львовском "Рухе" произошли кадровые изменения. Сергей Зайцев покинул пост директора Академии клуба.
"Желто-черные" решили прекратить сотрудничество с 49-летним специалистом. Об этом сообщается на официальном сайте "руховцев". Имя нового директора пока не называется.
Отметим, что Зайцев начал работать в академии "Руха" с начала ее полноценного функционирования – в 2021 году. До этого он успел потренировать запорожский "Металлург", "Атырау" (Казахстан), "Зарю" (Молдова), львовские "Карпаты" и "Акжайик" (Казахстан).
К слову, осеннюю часть сезона в чемпионате Украины "Рух" завершил на 12-й позиции с 14 очками.
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