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Рух прекратил сотрудничество с директором своей академии

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Зайцев покинул свой пост

Рух прекратил сотрудничество с директором своей академии

Фото: ФК Рух

Новина українською

Во львовском "Рухе" произошли кадровые изменения. Сергей Зайцев покинул пост директора Академии клуба.

"Желто-черные" решили прекратить сотрудничество с 49-летним специалистом. Об этом сообщается на официальном сайте "руховцев". Имя нового директора пока не называется.

Отметим, что Зайцев начал работать в академии "Руха" с начала ее полноценного функционирования – в 2021 году. До этого он успел потренировать запорожский "Металлург", "Атырау" (Казахстан), "Зарю" (Молдова), львовские "Карпаты" и "Акжайик" (Казахстан).

К слову, осеннюю часть сезона в чемпионате Украины "Рух" завершил на 12-й позиции с 14 очками.

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В статье: Сергей Зайцев Рух (Львов)
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Источник:
fcrukh.com

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