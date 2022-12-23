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Береза: Очень радовали победы - и над Динамо, и над Шахтером, и над Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Днепра-1 рассказал о своих ощущениях от осенней части сезона

Береза: Очень радовали победы - и над Динамо, и над Шахтером, и над Зарей

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, какие чувства у него вызывала игра команды в осенней части сезона, которые днепряне закончили на первом месте в таблице УПЛ.

"Больше всего я радуюсь тому, когда в основе выходит наш резерв и выдает результат. Когда выходил Валик Рубчинский и выдавал матч за матчем, Саша Назаренко. Все прошедшие с нами из второй лиги. Это часть меня, и то, что они не потерялись, а находятся в команде очень приятно. Во всех матчах они показывали зубы, показывали, что являются спортсменами, украинцами.

Конечно, очень радовали победы. И над "Динамо", и над "Шахтером", который до этого ни разу не побеждали, и над "Зарей", которые отдали должок (улыбается). Есть вещи для меня как для президента клуба, что просто – ах! (улыбается и широко разводит руками)

Команда нравится тем, что находит ответы на действия любого соперника в чемпионате. И если так же тренерский штаб будет находить противодействие соперникам в Лиге Конференций, то придет успех. Главная наша проблема, по моему мнению, отсутствие международного опыта. Мы его только приобретаем. Но команда сражается до конца, и этим нравится. Помните, что со времен второй лиги в раздевалке я всегда призывал играть до последней секунды. Это будет – и результат придет. Он и пришел, кстати", - сказал Береза.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
23.12.2022 в 20:06
Теперь хочецца радоваца победам Днепра над Реалом и Баварией, правда Береза?
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