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Вингер Вереса заинтересовал Львов и Рух

Премьер-лига
(2 голосов)

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Вингер Вереса заинтересовал Львов и Рух

Фото: НК Верес

Новина українською

Вингер ровенского "Вереса" Виталий Дахновский может сменить клубную прописку этой зимой. Портал Sport Arena сообщает, что 23-летний игрок заинтересовал "Рух" и "Львов".

Примечательно, что Дахновский – воспитанник львовского футбола. Он играл за молодежные команды ПФК "Львов".

В этом сезоне УПЛ Виталий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста.

В настоящее время команда Дахновского занимает 9-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь "Рух" занимает 12-е место, а "Львов" – последнее.

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В статье: ФК Львов Верес (Ровно) Рух (Львов) Виталий Дахновский
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Источник:
Sport Arena

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