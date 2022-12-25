Вингер Вереса заинтересовал Львов и Рух

Вингер ровенского "Вереса" Виталий Дахновский может сменить клубную прописку этой зимой. Портал Sport Arena сообщает, что 23-летний игрок заинтересовал "Рух" и "Львов".

Примечательно, что Дахновский – воспитанник львовского футбола. Он играл за молодежные команды ПФК "Львов".

В этом сезоне УПЛ Виталий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста.

В настоящее время команда Дахновского занимает 9-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь "Рух" занимает 12-е место, а "Львов" – последнее.