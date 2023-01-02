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Заря прекратила сотрудничество с Луневым
Вингер сыграл за луганчан 114 матчей
zarya-lugansk.com
Вингер Максим Лунев покинул луганскую "
Об этом сообщает официальный сайт команды.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Лунев выступал за "Зарю" с лета 2017 года. В составе луганской команды провел 114 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.
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Источник:ФК Зоря
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