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Заря прекратила сотрудничество с Луневым

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер сыграл за луганчан 114 матчей

Заря прекратила сотрудничество с Луневым

zarya-lugansk.com

Новина українською

Вингер Максим Лунев покинул луганскую "Зарю".

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Лунев выступал за "Зарю" с лета 2017 года. В составе луганской команды провел 114 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Лунев
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Источник:
ФК Зоря

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