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Официально. Мудрик перешел в Челси
Второй в истории трансфер лондонского клуба
фото - ФК Челсі
Донецкий "Шахтер" и лондонский "Челси" объявили о переходе 22-летнего вингера Михаила Мудрика. Гранд АПЛ, который шесть раз выигрывал золото чемпионата Англии и дважды брал Кубок Чемпионов, согласился заплатить за Мудрика 100 млн евро – 70 млн евро в виде фиксированной суммы и 30 млн евро бонусов.
Долгое время считалось, что Мудрик перейдет в лондонский “Арсенал” и сам футболист неоднократно в своих социальных сетях намекал на свое желание стать “канониром”, но “Челси” в итоге удалось перебить предложение лидера Премьер-лиги. Мудрик подписал контракт с “синими” на восемь с половиной лет.
В “Челси” Михаил Мудрик будет получить более 100 000 фунтов в неделю, пишет The Independent. Предложение “Арсенала” было 50 тысяч.
Михаил Мудрик, родившийся в Краснограде Харьковской области, в детстве занимался в академиях "Металлиста" и "Днепра", в 2016-м перешел в "Шахтер". В 2018 году дебютировал в первой команде горняков, после чего, правда, выступал на правах аренды в киевском "Арсенале" и черниговской "Десне".
Прорыв произошел в 2021-м. Когда горняков возглавлял итальянский наставник Роберто Де Дзерби, Михаил стал все чаще выходить в основном составе. В первой половине сезона 2022/23 Мудрик стал лидером "Шахтера", на его счету 10 голов и 8 результативных передач в 18 сыгранных матчах. В частности, он проявил себя в матчах Лиги Чемпионов против "Лейпцига", "Селтика" и "Реала" (3+2 по системе гол+пас).
Михаил Мудрик выступал за все юниорские сборные, в 2022 году дебютировал в национальной команде Украины. Сайт Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 млн. евро.
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