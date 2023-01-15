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Официально. Мудрик перешел в Челси

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Второй в истории трансфер лондонского клуба

Официально. Мудрик перешел в Челси

фото - ФК Челсі

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и лондонский "Челси" объявили о переходе 22-летнего вингера Михаила Мудрика. Гранд АПЛ, который шесть раз выигрывал золото чемпионата Англии и дважды брал Кубок Чемпионов, согласился заплатить за Мудрика 100 млн евро – 70 млн евро в виде фиксированной суммы и 30 млн евро бонусов.

Долгое время считалось, что Мудрик перейдет в лондонский “Арсенал” и сам футболист неоднократно в своих социальных сетях намекал на свое желание стать “канониром”, но “Челси” в итоге удалось перебить предложение лидера Премьер-лиги. Мудрик подписал контракт с “синими” на восемь с половиной лет.

В “Челси” Михаил Мудрик будет получить более 100 000 фунтов в неделю, пишет The Independent. Предложение “Арсенала” было 50 тысяч.

Михаил Мудрик, родившийся в Краснограде Харьковской области, в детстве занимался в академиях "Металлиста" и "Днепра", в 2016-м перешел в "Шахтер". В 2018 году дебютировал в первой команде горняков, после чего, правда, выступал на правах аренды в киевском "Арсенале" и черниговской "Десне".

Прорыв произошел в 2021-м. Когда горняков возглавлял итальянский наставник Роберто Де Дзерби, Михаил стал все чаще выходить в основном составе. В первой половине сезона 2022/23 Мудрик стал лидером "Шахтера", на его счету 10 голов и 8 результативных передач в 18 сыгранных матчах. В частности, он проявил себя в матчах Лиги Чемпионов против "Лейпцига", "Селтика" и "Реала" (3+2 по системе гол+пас).

Михаил Мудрик выступал за все юниорские сборные, в 2022 году дебютировал в национальной команде Украины. Сайт Transfermarkt оценивает Мудрика в 40 млн. евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) трансферы Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 16:32
успехов мишане! рекордный трансфер футболиста с украинским паспортом!
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
15.01.2023 в 16:30
Челсі це там де вболівальники вивішували російські прапори на підтримку Абрамовича, коли проти нього ввели санкції? Чудовий вибір, нічого не скажеш...
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0
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Romerik (YNWA)
15.01.2023 в 16:32
"Вибір"
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