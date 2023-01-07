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Кривбасс подписал бывшего хавбека молодежных команд Динамо и Шахтера
Второй трансфер на вход для криворожского клуба этой зимой
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Середняк УПЛ, "Кривбасс", пополнил свои ряды еще одним новым футболистом. Официальный сайт клуба информирует, что игроком "красно-белых" стал Клим Приходько.
Опорник подписал контракт на три года. В первой половине сезона Первой лиги 2021/2022 он уже защищал цвета криворожцев на правах аренды.
22-летний Приходько - сын руководителя отдела программы развития детско-юношеского и девичьего (женского) футбола в "Кривбассе" Геннадия Приходько. Кроме "Кривбасса" ранее он выступал за юношеские сборные Украины, молодежные команды "Динамо", "Шахтера" и "Ворсклы", а также "Мариуполь".
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