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Кривбасс подписал бывшего хавбека молодежных команд Динамо и Шахтера

Премьер-лига
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Второй трансфер на вход для криворожского клуба этой зимой

Кривбасс подписал бывшего хавбека молодежных команд Динамо и Шахтера

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Середняк УПЛ, "Кривбасс", пополнил свои ряды еще одним новым футболистом. Официальный сайт клуба информирует, что игроком "красно-белых" стал Клим Приходько.

Опорник подписал контракт на три года. В первой половине сезона Первой лиги 2021/2022 он уже защищал цвета криворожцев на правах аренды.

22-летний Приходько - сын руководителя отдела программы развития детско-юношеского и девичьего (женского) футбола в "Кривбассе" Геннадия Приходько. Кроме "Кривбасса" ранее он выступал за юношеские сборные Украины, молодежные команды "Динамо", "Шахтера" и "Ворсклы", а также "Мариуполь".

Следите за всеми переходами в УПЛ этой зимой в Таблице трансферов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Клим Приходько
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