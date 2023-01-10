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Александрия планирует подписать голкипера Зари Шевченко
Кипер не играл 1,5 года
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
"Александрия" планирует подписать опытного голкипера "
Раньше была информация, что команду может покинуть вратарь Олег Билык.
Отметим, что последние полтора года Шевченко не играл из-за травмы, которую получил еще 26 августа 2021-го в квалификации Лиги Европы против "Рапида" (2:3).
Отметим, что Шевченко защищал цвета "Зари" с 2013 года (с небольшими перерывами).
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Источник:FootBoom
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