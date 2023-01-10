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Александрия планирует подписать голкипера Зари Шевченко

Премьер-лига
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Кипер не играл 1,5 года

Александрия планирует подписать голкипера Зари Шевченко

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

"Александрия" планирует подписать опытного голкипера "Зари" Никиту Шевченко.

Раньше была информация, что команду может покинуть вратарь Олег Билык.

Отметим, что последние полтора года Шевченко не играл из-за травмы, которую получил еще 26 августа 2021-го в квалификации Лиги Европы против "Рапида" (2:3).

Отметим, что Шевченко защищал цвета "Зари" с 2013 года (с небольшими перерывами).

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко ФК Александрия
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Источник:
FootBoom

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