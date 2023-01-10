Александрия планирует подписать голкипера Зари Шевченко

"Александрия" планирует подписать опытного голкипера " Зари " Никиту Шевченко.

Раньше была информация, что команду может покинуть вратарь Олег Билык.

Отметим, что последние полтора года Шевченко не играл из-за травмы, которую получил еще 26 августа 2021-го в квалификации Лиги Европы против "Рапида" (2:3).

Отметим, что Шевченко защищал цвета "Зари" с 2013 года (с небольшими перерывами).