Приватбанк отменил продажу Днепр-Арены и тренировочной базы

Запланированный на четверг, 12 января, аукцион по продаже "Днепр-Арены" и базы "Днепра" не состоялся – ПриватБанк его отменил, сообщает KDK. Причина на данный момент неизвестна.

На онлайн аукционе, согласно предварительным данным, был выставлен лот номер 520659 - имущество стадиона "Днепр-Арена", здания и сооружения, а также крытое футбольное поле учебно-тренировочной базы.

Стартовая цена лота составляла 113 044 000 гривен, гарантийный взнос – 5 652 200 грн, а шаг аукциона – 1 130 440 грн.

К слову, среди условий аукциона был следующий пункт: участником аукциона не может быть лицо, являющееся бывшим собственником/руководителем ПриватБанка, или связанное с бывшими собственниками/руководителями ПриватБанка лицо.

Напомним, что ранее "Днепр-Арена" и тренировочная база в Днепре принадлежали Игорю Коломойскому.

Фото: setam.net.ua