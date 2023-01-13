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Приватбанк отменил продажу Днепр-Арены и тренировочной базы
Аукцион должен был состояться 12 января
Фото: Днепр-1
Запланированный на четверг, 12 января, аукцион по продаже "Днепр-Арены" и базы "Днепра" не состоялся – ПриватБанк его отменил, сообщает KDK. Причина на данный момент неизвестна.
На онлайн аукционе, согласно предварительным данным, был выставлен лот номер 520659 - имущество стадиона "Днепр-Арена", здания и сооружения, а также крытое футбольное поле учебно-тренировочной базы.
Стартовая цена лота составляла 113 044 000 гривен, гарантийный взнос – 5 652 200 грн, а шаг аукциона – 1 130 440 грн.
К слову, среди условий аукциона был следующий пункт: участником аукциона не может быть лицо, являющееся бывшим собственником/руководителем ПриватБанка, или связанное с бывшими собственниками/руководителями ПриватБанка лицо.
Напомним, что ранее "Днепр-Арена" и тренировочная база в Днепре принадлежали Игорю Коломойскому.
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