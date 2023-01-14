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Заря проведет совместную тренировку со своим спарринг-партнером из Болгарии
Матч назначен на 21-е января
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" начала активный учебно-тренировочный сбор зимы 2023-го года. На первом этапе в Турции команда запланировала три спарринга, подготовка к которым стартовала.
Как сообщает пресс-служба клуба, "Заря" проведет совместную тренировку со своим первым спарринг-партнером – болгарским "Локомотивом".
Товарищеский матч против этой команды назначен на 21-е января.
Добавим, что также на первом сборе "Заря" планирует сыграть против "Септемвры" и "Копера".
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