Заря проведет совместную тренировку со своим спарринг-партнером из Болгарии

Луганская "Заря" начала активный учебно-тренировочный сбор зимы 2023-го года. На первом этапе в Турции команда запланировала три спарринга, подготовка к которым стартовала.

Как сообщает пресс-служба клуба, "Заря" проведет совместную тренировку со своим первым спарринг-партнером – болгарским "Локомотивом".

Товарищеский матч против этой команды назначен на 21-е января.

Добавим, что также на первом сборе "Заря" планирует сыграть против "Септемвры" и "Копера".