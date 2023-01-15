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У Динамо было два предложения по продаже Цыганкова. Но клуб хотел устроить его в Англии

Премьер-лига
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(1 голосов)

А в итоге оставит клуб свободным агентом летом

У Динамо было два предложения по продаже Цыганкова. Но клуб хотел устроить его в Англии

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

У "Динамо" было два конкретных предложения по трансферу лидера команды Виктора Цыганкова. По информации Михаила Спиваковского, кроме "Жироны" футболистом также интересовался ПСВ.

В последний день летнего трансферного окна 2022 на Игоря Суркиса вышли представители "Жироны", предлагавшие 10 млн евро в несколько траншей и 30% от последующей продажи игрока. Нидерландский клуб давал за Цыганкова 4 млн евро сразу, 3,5 млн в течение года и примерно те же 30% от первой продажи.

В самом "Динамо" надеялись продать вингера в английскую Премьер-лигу. Среди возможных вариантов рассматривались "Эвертон" и "Ноттингем", с которыми есть определенные отношения.

Напомним, по информации СМИ, Виктор Цыганков уже подписал с "Жироной" контракт, который вступит в силу с лета 2023 года. В ближайшие полгода он проведет в составе "Динамо", после чего покинет клуб в качестве свободного агента.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.01.2023 в 23:11
Получили нулик)
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