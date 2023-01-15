У Динамо было два предложения по продаже Цыганкова. Но клуб хотел устроить его в Англии

У "Динамо" было два конкретных предложения по трансферу лидера команды Виктора Цыганкова. По информации Михаила Спиваковского, кроме "Жироны" футболистом также интересовался ПСВ.

В последний день летнего трансферного окна 2022 на Игоря Суркиса вышли представители "Жироны", предлагавшие 10 млн евро в несколько траншей и 30% от последующей продажи игрока. Нидерландский клуб давал за Цыганкова 4 млн евро сразу, 3,5 млн в течение года и примерно те же 30% от первой продажи.

В самом "Динамо" надеялись продать вингера в английскую Премьер-лигу. Среди возможных вариантов рассматривались "Эвертон" и "Ноттингем", с которыми есть определенные отношения.