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Шахтер предложил за вингера Коринтианса Кевина 10 млн евро, но получил отказ
Горняки ищут замену Мудрику?
Фото: palmeiras.com.br
Донецкий "
Изначально "горняки" предлагали за бразильца 5 млн евро, но получив отказ, удвоили свое предложение. Впрочем, и на сумму в 10 млн евро "Коринтианса" ответил отказом.
В "Коринтиансе" считают, что учитывая сложную кадровую ситуацию в команде, сейчас не время продавать своего главного таланта.
Напомним, что контракт Кевина с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Футболист провел 5 матчей за "Палмейрас" в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
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