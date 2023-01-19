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Шахтер предложил за вингера Коринтианса Кевина 10 млн евро, но получил отказ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки ищут замену Мудрику?

Шахтер предложил за вингера Коринтианса Кевина 10 млн евро, но получил отказ

Фото: palmeiras.com.br

Новина українською

Донецкий "Шахтер" сделал второе по счету предложение по 20-летнему левому вингеру "Палмейраса" Кевину.

Изначально "горняки" предлагали за бразильца 5 млн евро, но получив отказ, удвоили свое предложение. Впрочем, и на сумму в 10 млн евро "Коринтианса" ответил отказом.

В "Коринтиансе" считают, что учитывая сложную кадровую ситуацию в команде, сейчас не время продавать своего главного таланта.

Напомним, что контракт Кевина с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футболист провел 5 матчей за "Палмейрас" в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
UOL

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
19.01.2023 в 22:53
Знову бразили? Ну не треба!
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