Шахтер предложил за вингера Коринтианса Кевина 10 млн евро, но получил отказ

Донецкий " Шахтер " сделал второе по счету предложение по 20-летнему левому вингеру "Палмейраса" Кевину.

Изначально "горняки" предлагали за бразильца 5 млн евро, но получив отказ, удвоили свое предложение. Впрочем, и на сумму в 10 млн евро "Коринтианса" ответил отказом.

В "Коринтиансе" считают, что учитывая сложную кадровую ситуацию в команде, сейчас не время продавать своего главного таланта.

Напомним, что контракт Кевина с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Футболист провел 5 матчей за "Палмейрас" в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.