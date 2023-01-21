Леднев: Уверен, что сейчас Динамо подготовится и будет побеждать с возобновлением сезона

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев поделился мыслями после возвращения в стан "бело-синих" после аренды в "Фехерваре".

– Как сильно изменился Богдан Леднев как человек и футболист за время своего отсутствия в "Динамо"?

– Та ситуация, которая сложилась в нашей стране, очень объединила всех. Вернулся в "Динамо" доволен, очень скучал по всем, теперь же буду упорно работать.

– Когда ты узнал, что возвращаешься в команду?

– После завершения первой части сезона сообщили, что возвращаюсь в родной клуб.

– Ты уже разговаривал с тренерским штабом? Какие надежды возлагают на тебя?

– Индивидуальной беседы пока не было, но вскоре жду ее.

– Ты знаешь турнирное положение "Динамо" в чемпионате Украины. Как оценишь шансы на чемпионство и третью звезду после этого сезона?

– "Динамо" - это команда, которая всегда ставит перед собой только самые высокие цели. Уверен, что сейчас мы подготовимся и будем побеждать с возобновлением сезона.

– Впереди тяжелый тренировочный сбор, почти каждый день – по две тренировки. Как команда будет переносить нагрузку?

– Тренировочный сбор – это фундамент для сезона, будем нарабатывать схемы, которые тренер хочет видеть в официальных матчах. Поэтому будем сконцентрироваться на работе, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату.