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Заря может подписать замбийского форварда
Игрок находится на просмотре
Getty Images
Замбийский центральный форвард Набл Рамси находится на просмотре в луганской "Заре". Об этом украинский клуб сообщил в своем телеграме.
25-летний Набл Рамси отыграл четыре матча в составе молодежной сборной Замбии. Сейчас футболист принадлежит египетскому клубу "Энтаг Эль-Харби". Контракт с египетской командой рассчитан до июня 2023 года.
Ранее Нобл выступал за "Динамо" Зугдиди во втором дивизионе Грузии в 2021 году. Всего за клуб он провел 1 матч.
На данный момент "Заря" является одним из двух клубов УПЛ, в составе которых нет легионеров. Также иностранных игроков нет у "Вересе".
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