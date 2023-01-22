Заря может подписать замбийского форварда

Замбийский центральный форвард Набл Рамси находится на просмотре в луганской "Заре". Об этом украинский клуб сообщил в своем телеграме.

25-летний Набл Рамси отыграл четыре матча в составе молодежной сборной Замбии. Сейчас футболист принадлежит египетскому клубу "Энтаг Эль-Харби". Контракт с египетской командой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Нобл выступал за "Динамо" Зугдиди во втором дивизионе Грузии в 2021 году. Всего за клуб он провел 1 матч.

На данный момент "Заря" является одним из двух клубов УПЛ, в составе которых нет легионеров. Также иностранных игроков нет у "Вересе".