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Заря может подписать замбийского форварда

Премьер-лига
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Игрок находится на просмотре

Заря может подписать замбийского форварда

Getty Images

Новина українською

Замбийский центральный форвард Набл Рамси находится на просмотре в луганской "Заре". Об этом украинский клуб сообщил в своем телеграме.

25-летний Набл Рамси отыграл четыре матча в составе молодежной сборной Замбии. Сейчас футболист принадлежит египетскому клубу "Энтаг Эль-Харби". Контракт с египетской командой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее Нобл выступал за "Динамо" Зугдиди во втором дивизионе Грузии в 2021 году. Всего за клуб он провел 1 матч.

На данный момент "Заря" является одним из двух клубов УПЛ, в составе которых нет легионеров. Также иностранных игроков нет у "Вересе".

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В статье: Заря (Луганск) Замбия
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