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Ворскла проиграла два контрольных поединка в день

Премьер-лига
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Команда Скрипника начинает сборы с неудач

Ворскла проиграла два контрольных поединка в день

фото - ФК Ворскла

Новина українською

Во вторник, 24 января полтавская "Ворскла" провела два контрольных поединка в рамках подготовки ко второй части чемпионата.

Сначала полтавчане уступили косовскому клубу "Дуканжи" со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе "Ворсклы" стал Евгений Павлюк. Примечательно, что команду тренирует бывший игрок полтавского клуба Арменд Даллку.

Во втором матче дня "Ворскла" проиграла 0:1 "Напредаку", который занимает 10-е место в сербской Суперлиге.

Отметим, что "Ворскла" запланировала участие в турнире Winter Cup, на котором также сыграют "Полесье", "Верес" и эстонская "Левадия".

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В статье: Ворскла (Полтава) Контрольные матчи
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