Ворскла проиграла два контрольных поединка в день

Во вторник, 24 января полтавская "Ворскла" провела два контрольных поединка в рамках подготовки ко второй части чемпионата.

Сначала полтавчане уступили косовскому клубу "Дуканжи" со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе "Ворсклы" стал Евгений Павлюк. Примечательно, что команду тренирует бывший игрок полтавского клуба Арменд Даллку.

Во втором матче дня "Ворскла" проиграла 0:1 "Напредаку", который занимает 10-е место в сербской Суперлиге.

Отметим, что "Ворскла" запланировала участие в турнире Winter Cup, на котором также сыграют "Полесье", "Верес" и эстонская "Левадия".