Кривцов: Уже была теория по Ренну, но до конкретики еще не дошли

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал, как проходит сбор команды в Турции.

- Как проходят сборы после небольшого перерыва?

- Сборы проходят очень хорошо, хорошая погода. Сейчас у нас два дня будут двухразовые тренировки. Работаем в фитнес-зале на поле для улучшения физической формы. Через три дня играем игру, думаю, будем уже подходить в более оптимальной форме.

- На первом сборе ты немного пропустил. Сейчас как себя чувствуешь?

- Да, я заболел, видимо, был какой-то вирус. Четыре дня была температура, но сейчас все хорошо. Восстановился и работаю в общей группе. С ребятами буду подходить к лучшим кондициям.

- Насколько команда близка к оптимальным кондициям?

- Сейчас не могу сказать, что мы свежие. Сил не так много, но через контрольные матчи будем подходить к общей системе.

- У команды каждый день есть занятия в фитнес-зале. Что это дает?

- Это упражнения на ноги и руки, это даст нам больше силовых нагрузок, чтобы мы были живее на поле.

- Есть также много теоретических занятий. Вы уже изучаете "Ренн"?

- Да, у нас была теория, где мы в целом посмотрели на стиль игры "Ренна", как они играют. Но до конкретики еще не дошли. Могу сказать, что это очень хорошая команда, которая показывает себя в чемпионате из топ-5 лиг. Недавно они победили "ПСЖ", и это доказали.