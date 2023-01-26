Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай готов отпустить своего легионера в другой клуб
Ловро Грайфонер не полетел с закарпатцами на тренировочно-учебный сбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26-го января, закарпатский "Минай" отправился на первый заграничный сбор. Команда уже прибыла в Турцию и начала подготовку к возобновлению сезона.
Клуб объявил имена и фамилии 22-х игроков, отправившихся на сбор. Среди них нет единственного легионера закарпатцев словенца Ловро Грайфонера. Как стало известно журналистам UA-Футбол из собственных источников, Грайфонеру дали добро на поиск нового клуба.
Этот вопрос был решен еще осенью. По сути, словенец получил "вольную" и если найдется клуб, готовый взять футболиста в аренду или выкупить прямо сейчас, "Минай" препятствовать не будет. Если нет – словенца просто отпустят "свободным агентом".
Это совместное решение двух сторон. Никаких разногласий между клубом и игроком нет. Грайфонер не боялся и не отказывался ездить в Украину во время войны. Имеет четко проукраинскую позицию.
Отметим, что по состоянию на сегодняшний день Ловро Грайфонер является клиентом агентской компании Вадима Шаблия ProStar.
Популярное сейчас
- Шахтер подпишет форварда молодежной сборной Венесуэлы - СМИ
- Известно, сколько ракет было выпущено по Киеву, в столице слышали громкий взрыв. В двух областях есть прилеты
- Почти 800 россиян, по полтора десятка танков и артиллерийских систем. Генштаб – о потерях врага за 25.01
- Динамо стартовало с разгромного поражения. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО