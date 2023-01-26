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Минай готов отпустить своего легионера в другой клуб

Премьер-лига
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Ловро Грайфонер не полетел с закарпатцами на тренировочно-учебный сбор

Минай готов отпустить своего легионера в другой клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26-го января, закарпатский "Минай" отправился на первый заграничный сбор. Команда уже прибыла в Турцию и начала подготовку к возобновлению сезона.

Клуб объявил имена и фамилии 22-х игроков, отправившихся на сбор. Среди них нет единственного легионера закарпатцев словенца Ловро Грайфонера. Как стало известно журналистам UA-Футбол из собственных источников, Грайфонеру дали добро на поиск нового клуба.

Этот вопрос был решен еще осенью. По сути, словенец получил "вольную" и если найдется клуб, готовый взять футболиста в аренду или выкупить прямо сейчас, "Минай" препятствовать не будет. Если нет – словенца просто отпустят "свободным агентом".

Это совместное решение двух сторон. Никаких разногласий между клубом и игроком нет. Грайфонер не боялся и не отказывался ездить в Украину во время войны. Имеет четко проукраинскую позицию.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день Ловро Грайфонер является клиентом агентской компании Вадима Шаблия ProStar.

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Источник: Динамо отказало приспешникам России в проведении спарринга
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В статье: ФК Минай
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Источник:
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