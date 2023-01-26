Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразилец Эдсон вернулся в Рух
Хавбек вернулся из аренды в Бразилии
Фото: ФК Рух
"Рух" подписал игрока прошлой зимой, но после начала полномасштабной войны бразилец отправился в аренду в "Атлетико Гойяньенсе", где провел 36 матчей.
Сейчас Эдсон вернулся из аренды и уже присоединился к львовской команде.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Две легенды Днепра-1 будут искать себе новые клубы
- Известно, сколько ракет было выпущено по Киеву, в столице слышали громкий взрыв. В двух областях есть прилеты
- Форвард Шахтера перейдет в состав аутсайдера турецкой Суперлиги
- Палкин заявил о готовности Шахтера вернуть одного из легионеров
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн