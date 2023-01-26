Бразилец Эдсон вернулся в Рух

Львовский "Рух" объявил о возвращении в команду 24-летнего бразильского полузащитника Эдсон Фернандо.

"Рух" подписал игрока прошлой зимой, но после начала полномасштабной войны бразилец отправился в аренду в "Атлетико Гойяньенсе", где провел 36 матчей.

Сейчас Эдсон вернулся из аренды и уже присоединился к львовской команде.