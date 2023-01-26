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Бразилец Эдсон вернулся в Рух

Премьер-лига
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Хавбек вернулся из аренды в Бразилии

Бразилец Эдсон вернулся в Рух

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" объявил о возвращении в команду 24-летнего бразильского полузащитника Эдсон Фернандо.

"Рух" подписал игрока прошлой зимой, но после начала полномасштабной войны бразилец отправился в аренду в "Атлетико Гойяньенсе", где провел 36 матчей.

Сейчас Эдсон вернулся из аренды и уже присоединился к львовской команде.

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В статье: Рух (Львов) Эдсон
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