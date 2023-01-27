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Победитель "народного отбора" покинул Верес - игрок объяснил свое решение

Премьер-лига
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Иван Мруга отклонил предложение ровенчан

Победитель "народного отбора" покинул Верес - игрок объяснил свое решение

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник Иван Мруга, который стал одним из победителей "народного отбора", отклонил предложение выступать за юношескую команду "Верес" U-19. О причинах такого решения футболист рассказал пресс-службе красно-черных.

"Не жалею, что принял участие в отборе. Остались очень положительные впечатления. Пришлось работать с натренированными ребятами, которые круто себя проявляли. Конкуренция была высокой. Эмоции – только хорошие были.

Не почувствовал, что отбор не оправдал моих ожиданий. Такого не было. Возможно, даже ожидал меньшего. А получилось так, что отбор прошел очень классно, все было хорошо организовано.

Относительно варианта продления сезона в "Вересе" U-19. Я разговаривал на этот счет с Юрием Виртом. Он предложил мне поиграть в юношеской команде клуба. Но я шел на отбор ради игры в основной команде, потому просто решил, что для меня лучше будет отказаться от этого предложения.

Сейчас конкретных вариантов продолжения карьеры еще нет, но я уже над этим работаю", - рассказал Мруга.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
nkveres.com

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