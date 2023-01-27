Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса

Известный комментатор Роберто Моралес продолжает анализировать для UA-Футбол главные новости из мира Игры №1. На этот раз разбираем переход Соболя из Бельгии в ТОП-чемпионат, почему "Шахтер" может НЕ продать Матвиенко "Брайтону", очень интересный трансфер из Латинской Америки от "Днепра-1", а также последнее дерби Мадрида.

00:20 – Переезд Соболя в "Страсбург" – это хорошо

02:40 – Роберто склоняется, что "Шахтер" не продаст Матвиенко

05:08 – "Днепр-1" покупает перспективного кота в мешке

08:02 – Венесуэлец для "Шахтера". Серьезно?

08:58 – "Реал" властвует в Мадриде