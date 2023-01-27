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Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
(2 голосов)

Новое видео с Роберто Моралесом!

Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса

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Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес продолжает анализировать для UA-Футбол главные новости из мира Игры №1. На этот раз разбираем переход Соболя из Бельгии в ТОП-чемпионат, почему "Шахтер" может НЕ продать Матвиенко "Брайтону", очень интересный трансфер из Латинской Америки от "Днепра-1", а также последнее дерби Мадрида.

00:20 – Переезд Соболя в "Страсбург" – это хорошо
02:40 – Роберто склоняется, что "Шахтер" не продаст Матвиенко
05:08 – "Днепр-1" покупает перспективного кота в мешке
08:02 – Венесуэлец для "Шахтера". Серьезно?
08:58 – "Реал" властвует в Мадриде

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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