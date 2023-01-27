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Шахтер сделал уже четвертое предложение по бразильцу Кевину. И снова получил отказ

Премьер-лига
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Горняки явно хотят заполучить игрока

Шахтер сделал уже четвертое предложение по бразильцу Кевину. И снова получил отказ

фото из свободных источников

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает торговать 20-летнего бразильского вингера "Палмейраса" Кевина.

Как сообщают бразильские СМИ, "горняки" сделали очередное, уже четвертое предложение по игроку, но снова получили отказа.

На этот раз "Шахтер" предложил 15 миллионов евро, а до этого в СМИ фигурировали суммы в 4 миллиона, затем 5 миллионов, потом 10.

Вероятно, именно Кевином "Шахтер" намерен заменить ушедшего в "Челси" Михаила Мудрика, и поэтому проявляет такую активность.

Ранее также сообщалось, что в "Коринтиансе" считают, что учитывая сложную кадровую ситуацию в команде, сейчас не время продавать своего главного таланта.

Футболист провел 5 матчей за "Палмейрас" в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу) Кевин
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Источник:
Palestra News

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