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Шахтер сделал уже четвертое предложение по бразильцу Кевину. И снова получил отказ
Горняки явно хотят заполучить игрока
фото из свободных источников
Донецкий "
Как сообщают бразильские СМИ, "горняки" сделали очередное, уже четвертое предложение по игроку, но снова получили отказа.
На этот раз "Шахтер" предложил 15 миллионов евро, а до этого в СМИ фигурировали суммы в 4 миллиона, затем 5 миллионов, потом 10.
Вероятно, именно Кевином "Шахтер" намерен заменить ушедшего в "Челси" Михаила Мудрика, и поэтому проявляет такую активность.
Ранее также сообщалось, что в "Коринтиансе" считают, что учитывая сложную кадровую ситуацию в команде, сейчас не время продавать своего главного таланта.
Футболист провел 5 матчей за "Палмейрас" в Копинье (молодежный Кубок Сан-Паулу), в которых отличился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.
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