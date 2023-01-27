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Новый-старый новичок. Ракицкий снова дебютировал за Шахтер
Пока что только в спарринге
shakhtar.com
Новый-старый защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий снова дебютировал за донецкую команду.
Защитник вышел на замену в перерыве
Напомним, что Ярослав вернулся в "Шахтер" в зимнее межсезонье.
Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.
В январе 2019 года футболист перешел в российский "Зенит", который покинул в июле 2022 года.
Первую часть сезона-2022/23 33-летний футболист провел в турецком клубе "Адана Демирспор".
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