  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новый-старый новичок. Ракицкий снова дебютировал за Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый-старый новичок. Ракицкий снова дебютировал за Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что только в спарринге

Новый-старый новичок. Ракицкий снова дебютировал за Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Новый-старый защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий снова дебютировал за донецкую команду.

Защитник вышел на замену в перерыве спарринга с "Копером".

Напомним, что Ярослав вернулся в "Шахтер" в зимнее межсезонье.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

В январе 2019 года футболист перешел в российский "Зенит", который покинул в июле 2022 года.

Первую часть сезона-2022/23 33-летний футболист провел в турецком клубе "Адана Демирспор".

По теме
yellow-arrow
Ушли от поражения на последних секундах. Шахтер сыграл вничью с Копером
yellow-arrow
Рух усилился 22-летним бразильским латералем
yellow-arrow
Клуб, возглавляемый сыном Луческу, согласовал аренду Кендзеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде