Новый-старый новичок. Ракицкий снова дебютировал за Шахтер

Новый-старый защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий снова дебютировал за донецкую команду.

Защитник вышел на замену в перерыве спарринга с "Копером" .

Напомним, что Ярослав вернулся в "Шахтер" в зимнее межсезонье.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За первую команду "оранжево-черных" он выступал с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

В январе 2019 года футболист перешел в российский "Зенит", который покинул в июле 2022 года.

Первую часть сезона-2022/23 33-летний футболист провел в турецком клубе "Адана Демирспор".