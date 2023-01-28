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Металлист - Локомотив София: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первая игра харьковчан под руководством нового тренера
Менее чем за сутки до этой игры "Металлист" объявил о назначении на должность главного тренера серба Перицу Огненовича. Специалист до этого не имел опыта самостоятельной работы, поэтому именно благодаря спаррингам мы можем познакомиться с новым специалистом поближе. Софийский "Локомотив" идет в середине таблицы текущего чемпионата Болгарии, однако сохраняет шансы на Лигу конференций.
Контрольный матч
28 января. Начало в 13:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Локомотив" (София, Болгария)
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