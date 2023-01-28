  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист - Локомотив София: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист - Локомотив София: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Первая игра харьковчан под руководством нового тренера

Металлист - Локомотив София: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

Менее чем за сутки до этой игры "Металлист" объявил о назначении на должность главного тренера серба Перицу Огненовича. Специалист до этого не имел опыта самостоятельной работы, поэтому именно благодаря спаррингам мы можем познакомиться с новым специалистом поближе. Софийский "Локомотив" идет в середине таблицы текущего чемпионата Болгарии, однако сохраняет шансы на Лигу конференций.

Контрольный матч
28 января. Начало в 13:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Локомотив" (София, Болгария)

По теме
yellow-arrow
Соломон: Я не хотел продлевать контракт с Шахтером. Начались угрозы
yellow-arrow
Динамо - Марибор: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
Динамо - Марибор. Анонс и прогноз контрольного матча на 28 января 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде