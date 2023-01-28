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Александрия - Кабилия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Соперник представляет экзотический для нас Алжир
fco.com.ua
Для "Александрии" это вторая товарищеская игра на сборах в Турции. Соперником "горожан" станет представитель чемпионата Алжира, "Кабилия". В своем чемпионате африканцы после пятнадцати туров заняли предпоследнее место среди шестнадцати участников. При этом уже в феврале "Кабилия" будет играть в Лиге чемпионов КАФ.
Контрольный матч
28 января. Начало в 16:00
"Александрия" (Украина) - "Кабилия" (Тизи-Узу, Алжир)
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