Александрия - Кабилия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Александрии" это вторая товарищеская игра на сборах в Турции. Соперником "горожан" станет представитель чемпионата Алжира, "Кабилия". В своем чемпионате африканцы после пятнадцати туров заняли предпоследнее место среди шестнадцати участников. При этом уже в феврале "Кабилия" будет играть в Лиге чемпионов КАФ.

Контрольный матч

28 января. Начало в 16:00

"Александрия" (Украина) - "Кабилия" (Тизи-Узу, Алжир)