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Стабильность. Металлист проиграл свой третий подряд спарринг со счетом 0:1

Премьер-лига
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Пока что у харьковчан явно не клеится

Стабильность. Металлист проиграл свой третий подряд спарринг со счетом 0:1

instagram.com/fcmetalist

Новина українською

Во вторник, 31 января, "Металлист" провел свой третий по счету спарринг на турецких сборах.

В соперниках харьковчан был клуб "Тузла Сити" из Боснии и Герцеговины.

Встреча завершилась минимальным поражением "Металлиста" – 0:1.

Напомним, что и в первых двух спаррингах харьковчане также проиграли – и тоже со счетом 0:1 - польскому "Катовице", а затем уступили болгарскому "Локомотиву" из Софии.

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В статье: Металлист (Харьков)
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