Стабильность. Металлист проиграл свой третий подряд спарринг со счетом 0:1

Во вторник, 31 января, " Металлист " провел свой третий по счету спарринг на турецких сборах.

В соперниках харьковчан был клуб "Тузла Сити" из Боснии и Герцеговины.

Встреча завершилась минимальным поражением "Металлиста" – 0:1.

Напомним, что и в первых двух спаррингах харьковчане также проиграли – и тоже со счетом 0:1 - польскому "Катовице", а затем уступили болгарскому "Локомотиву" из Софии.