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Стабильность. Металлист проиграл свой третий подряд спарринг со счетом 0:1
Пока что у харьковчан явно не клеится
instagram.com/fcmetalist
Во вторник, 31 января, "
В соперниках харьковчан был клуб "Тузла Сити" из Боснии и Герцеговины.
Встреча завершилась минимальным поражением "Металлиста" – 0:1.
Напомним, что и в первых двух спаррингах харьковчане также проиграли – и тоже со счетом 0:1 - польскому "Катовице", а затем уступили болгарскому "Локомотиву" из Софии.
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